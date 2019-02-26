نفاد تذاكر المشاركة في ماراثون زايد بنيويورك

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تلقت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في نيويورك من شركة «رودرنر» الأمريكية المشرفة على تنظيم السباق سنويا في حديقة سنترال بارك، أن تذاكر المشاركة في السباق نفدت بالكامل (Sold Out) قبل موعد انطلاق السباق بشهرين، وهو ما يحدث للمرة الثالثة على التوالي، ومن الآن وصاعدا ستكون أعداد المشاركين الإضافية خارج نسبة التسجيل الرسمي (13 ألف متسابق)، وبرسوم إضافية لمن يرغب في المشاركة وفي دعم الهدف الخيري للسباق الذي يقام يوم 28 أبريل المقبل، يحمل السباق في دورته الـ15 شعار عام التسامح، وسيحظى بدعم استثنائي بهذه المناسبة، من سفارة الإمارات في واشنطن يتمثل في تبرع إضافي قدره 5 دولارات عن كل مشارك في السباق، ويذكر أن الرقم القياسي لمسافة السباق (10كم) هو 27.08 دقيقة باسم الكيني روناس كيبروتو، وبالنسبة للسيدات 30.44 دقيقة باسم مواطنته لورنا كيبلاجات، ولمن ينجح في كسر أي منهما هناك مكافأة خاصة مقدمة من سفارة الإمارات قدرها 30 ألف دولار.

إقبال متزايد

وأعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثونات زايد الخيرية عن سعادته بغلق باب التسجيل الرسمي ونفاد كل التذاكر في هذا الوقت المبكر، وقال: الإقبال المتزايد على المشاركة من عام إلى عام يبعث على السعادة لا شك ويؤكد أهمية وقيمة الحدث، والذي يسعدنا أكثر هو ارتفاع معدلات التبرعات لمؤسسة هيلثي كيدني التي يذهب لها ريع السباق سنويا، والحمد لله أن الزيادة مطردة كذلك على هذا الصعيد وبلغت 160 مليون دولار في الـ14 دورة الماضية، مما يؤكد أن الرسالة الخيرية للسباق تحققت، وهذا يدفعنا في اللجنة المنظمة إلى بحث أفكار ومبادرات جديدة لدعم الحدث وتوسيع دائرة فعالياته، لا سيما من بعد أن تجاوبت إدارة الحديقة وبلدية نيويورك بتوفير كل الخدمات المطلوبة لخيام الضيافة الإماراتية التي يتم من خلالها استعراض تراث وثقافة دولة الإمارات، وبمناسبة إطلاق شعار عام التسامح على الدورة المقبلة، وناشد الكعبي المؤسسات الرياضية وغير الرياضية لتحذو حذو مجموعة «الحبتور» واللجنة الأولمبية الوطنية والرعاة وشركاء النجاح المستمرين مع اللجنة المنظمة لإحياء مهرجان «يوم الإمارات».

تقرير «رودرنر»

ونشرت شركة «رودرنر» على موقعها الإلكتروني، تقريراً مفصلاً عن تحضيرات السباق بمناسبة نفاد تذاكر المشاركة، جاء فيه: بمناسبة بلوغ السباق دورته الـ15 سيحظى كل فائز من المركز الأول حتى الخامس عشر بميدالية تذكارية تحمل رقم السباق، بالإضافة إلى شعار عام التسامح، والجوائز المالية ستشمل الفائزين حتى المركز السادس بواقع 10 آلاف دولار للبطل، و7500 دولار للثاني، و5 آلاف دولار للثالث، و3 آلاف للرابع، وألفي دولار للخامس، وألف دولار للسادس، وستمنح «رودرنر»مكافأة رمزية للمتسابقين الحائزين المراكز من الأول إلى الرابع بواقع 600 و500 و250 و150 دولاراً على الترتيب، وخاطبت الشركة المشاركين في السباق للمساهمة في التبرعات الخيرية، ولعرض القصص الإنسانية التي تخصهم أو ذويهم في مجال العلاج من أمراض الكلى.