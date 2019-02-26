باسيلاشفيلي يسقط خاشانوف في «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أسقط الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 19 عالمياً، الروسي كارين خاشانوف المصنف 12 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، والتي انطلقت أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتغلب باسيلاشفيلي على خاشانوف بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-1 في 69 دقيقة، ليضرب موعداً مع الفائز في مباراة حامل اللقب الإسباني روبيرتو باوتيستا اغوت، والهندي رامكومار راماناثان، التي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس.

خطة

ووصف باسيلاشفي فوزه على خاشانوف بالرائع، بعد بدايته غير الجيدة في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه كان يعلم أن خاشانوف ليس في أفضل حالاته، وحاول الضغط عليه، وعدم منحه أي فرصة للعودة في المجموعة الثانية، وقال: ركزت على العمل الذي كنت أقوم به على أرضية الملعب، البعض يرى أنها مفاجأة، ولكن خاشانوف ليس بعيداً عني في التصنيف.

من جهته، صرح خاشانوف أنه لم يكن في يومه، رغم شعوره بتحسن مستواه عن السابق، موضحاً أنه يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

وأشاد بأداء اللاعبين الشباب في مختلف البطولات العالمية للتنس، حيث أثبتت الإحصاءت والأرقام، قدرة هذه الفئة من اللاعبين على الذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسات الأسبوعية.

وكشف اللاعب الروسي عن تعرضه للمرض بسبب انتقال أحد الفيروسات إليه، ومر بعض اللاعبين في أوروبا بالأزمة الصحية ذاتها.

مفاجأة

وفجر الألماني يان لينارد ستروف المصنف 54، أولى مفاجآت البطولة، بإطاحته بالكندي ميلوس راونيتش المصنف 14 على العالم، والفوز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و5-7 و6-4 في ساعتين و7 دقائق.

وحسم الإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف 32 عالمياً، بطاقة تأهله إلى الدور الـ 16، على حساب الإيطالي توماس فابيانو المصنف 85، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 3-6 و6-3 و6-2 في 120 دقيقة.

ونجح فيرداسكو في قلب تأخره 6-3 في المجموعة الأولى، إلى فوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-2، ليضرب مـوعداً مع الفائز في مباراة السويسري روجيه فيدرر المصنف السابع عالمياً، والألماني فيليب كولشرايبر المصنف 31 على العالم، والتي أقيمت مساء أمس.

اعتراف

واعترف اللاعب الإسباني بصعوبة المواجهة، نتيجة عوامل عدة، أبرزها اتجاه الريح، ما أثر في مسار الكرات الطويلة، مشيراً إلى أن الفوز تطلب اللعب بروح قتالية حتى آخر لحظة، بعيداً عن التفكير بمستوى الأداء، إلى جانب وضع الكرات الصعبة أمام المنافس، ما أدى إلى استنزاف طاقته حتى الرمق الأخير من المواجهة.

وكشف فيرداسكو أنه منذ آخر مشاركة له في بطولة سوق دبي الحرة للتنس قبل سنوات، حرص على زيارة دبي مرات عدة، وقال: ما زالت أستعيد الكثير من المشاهد التي ترتبط بالمكان، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشاركتي الأولى أعتقد في عام 2005، حينما خسرت أمام اللاعب الكرواتي ايفان ليوبيسيتش في مباراة صعبة، تضمنت 3 مجموعات، ولا يمكن نسيان ذلك اللقاء العاصف.

وضمن المجري مارتون فوكوسوفيتش المصنف 35 عالمياً، تأهله بتغلبه على البوسني دامير دزومهور المصنف 50، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و7-6، في ساعة و17 دقيقة.

وتقام اليوم 10 مباريات لحساب الدور الأول، من أبرزها مواجهة المصنف الأول في البطولة، الياباني كي نيشيروكي، مع الفرنسي بينوا بير، ولقاء الكرواتي مارين سيلتش مع غايل مونفيس، والأسترلي ماثيو ابدن مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

نيشيكوري: التواجد مع الكبار وراء عودتي

كشف الياباني كي نيشيكوري، المصنف السادس عالمياً والأول في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، عن أن عودته إلى بطولة دبي بعد غياب عنها للسنوات الماضية، يمثل محطة مهمة لتأكيد تعافيه من الإصابة التي أدت لانسحابه من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي، بجانب كونها فرصة سانحة للعودة إلى معانقة الألقاب منذ لقبه الأخير مطلع العام الحالي عقب فوزه ببطولة بريزبان الدولية.

وقال نيشيكوري : «إن تواجد كبار المصنفين، كان وراء عودتي إلى بطولة دبي التي غبت عنها في السنوات الماضية، في ظل السعي لتأكيد تعافيي من الإصابة التي ألمت بي خلال مشاركتي في بطولة استراليا المفتوحة ، وأدت لانسحابي من مباراة ربع النهائي ».

مزيج رائع

وأضاف: «لاعبو التنس بحاجة لفترة لإعادة التأهيل لضمان التعافي من الإصابة، وأتطلع بعد شهر من رحلة العلاج التي خضعت إليها في بلجيكا للعودة مجدداً إلى البطولات والمنافسة على الألقاب من بوابة بطولة دبي، خصوصاً أن محفل اللاعبين فيها يمثل مزيجاً رائعاً من بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة».وعن لقائه الافتتاحي في دبي الذي يجمعه مع المصنف 29 عالمياً، الفرنسي بينو باير، قال الياباني: «أكدت بطولات الموسم الماضي مدى الصعوبة التي تفرضها المباريات الافتتاحية».

سيلتش: لا توجد مواجهات سهلة في البطولة

أكد الكرواتي مارين سيلتش المصنف 10 عالمياً صعوبة قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي وضعته في مواجهة الفرنسي غايل مونفيس المصنّف 23 عالمياً، وقال: عندما تأتي إلى دبي عليك أن تكون جاهزاً للمباريات الصعبة رغم أني توقعت مواجهة لاعب أقل قوة من مونفيس في الدور الأول. وأضاف: في كل الحالات ستكون المباراة صعبة والتحدي أصعب بما أني لم أحقق الفوز على مونفيس حتى الآن.

تحضير

وصرح اللاعب الكرواتي بأنه استعد بشكل جيد للمشاركة في بطولة دبي، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز في المباراة الأولى للاستمرار في المنافسـة، وأضاف: مواجهة لاعب كبير بحجم مونفيس صعبة ولكنها مفيدة كبداية حتى تضعنا في قلب البطولة مباشـرة.

وأكد سيلتش جاهزيته للموسم الجديد، معرباً في الوقت نفسه عن استيائه من الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم وعاودته خلال بطولة أستراليا المفتوحة وحرمته من المشاركة في بطولة روتردام، مشيراً إلى أنه سيقلل من مشاركاته في منافسات الزوجي وسيغيب عن كأس ديفيس نهاية العام الحالي ما يمكنه من فترة راحة لمدة 3 أسابيع، وقال: أحاول التركيز على البطولات الكبرى وخاصة الغراند سلام، وهدفي تحسين مستواي مقارنة مما كنت عليه في 2018.

1000طالب يشاركون في فعالية جي بي مورغان للصغار

توافد ما يزيد على 1000 طالب وطالبة من جميع أنحاء الدولة إلى استاد السوق الحرة للتنس بدبي للمشاركة في فعالية يوم جي بي مورغان للأطفال التي أقيمت في إطار الأنشطة المصاحبة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال.

حضر الفعالية طلاب من 32 مدرسة، واستمتع الجميع بجلسة تنس تدريبية شملت الأطفال من جميع الأعمار والمهارات، إضافة إلى فقرات ترفيهية، والتقاط الصور، وفرصة للقاء بعض نجوم التنس. أقيمت الفعالية التي استغرقت ساعتين بإشراف عدد من مدربي أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس بدبي، وحضور اللاعبين بورنا كوريتش، وريكارديس بيرانكيس، وجون بيرز.

توقيع

وحظيت مجموعة صغيرة من الأطفال بفرصة لقاء لاعب التنس الأوكراني بورنا كوريتش، المصنف 13 عالمياً، الذي أهداهم توقيعه على قمصانهم وقبعاتهم. وجرى اختيار الأطفال من المدارس التي شاركت في برنامج المدارس الشريكة الذي أطلقته بطولة سوق دبي الحرة للتنس هذا العام.

وقال ريكاردس بيرانكيس: أعتقد أنه حدث رائع، خاصة وأنه يتيح للأطفال فرصة لقاء بعض اللاعبين، واللعب معهم، وبالفعل إنها فكرة رائعة لـ «جي بي مورغان» وبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

من ناحيته قال بورنا كوريتش: «لم أشهد في حياتي هذا العدد الكبير من الصغار في يوم الأطفال».

بنشيتش تصعد إلى المركز 23 عالمياً

منح لقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي اختتمت السبت الماضي، اللاعبة السويسرية بلينده بنشيتش 900 نقطة، ما مكنها من التقدم 22 مركزاً دفعةً واحدة على سلم ترتيب اللاعبات المصنفات على العالم، لتحتل بذلك المركز 23 عالمياً، بعد أن كان تصنيفها 45 على العالم قبل النهائي.

ونجحت بينشتش خلال مشوارها نحو لقبها في دبي، في إقصاء أربع من المصنفات العشر الأوائل على العالم، من أبرزهن، الفوز في النصف نهائي على المصنفة الثانية عالمياً، الرومانية سيمونا هاليب، قبل أن تنجح السويسرية في الفوز بالمباراة النهائية على حساب منافستها التشيكية بيترا كفيتوفا، التي استفادت بدورها، رغم حلولها وصيفة في دبي، بالتقدم إلى المرتبة الثالثة في سلم التصنيف العالمي. دبي - البيان الرياضي

محمد صفوت يلتقي باغداتيس

يدشن ممثل العرب المصري محمد صفوت المصنف 218 عالمياً، مشواره اليوم في النسخة الـ 27 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، وذلك في مواجهة صعبة تجمعه بالقبرصي ماركوس باغداتيس المصنف 128 عالمياً وصاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة في دبي، في ظل تسجيل مشاركته الـ 15 على التوالي في البطولة.

وتعد مواجهة اليوم الأولى التي تجمع اللاعبين في بطولات اللاعبين المحترفين، والثانية تاريخياً منذ لقائهما في تصفيات كأس ديفيز ربيع العام 2010 حين فاز القبرصي باغداتيس على المصري صفوت بواقع ثلاثة مجموعة نظيفة وبنتيجة «6-1 و6-2 و6-3».

وسبق للاعب المصري المشاركة في نسخة 2017، قبل أن يودع من الدور الأول بخسارته حينها أمام الفرنسي غايل مونفيس . دبي - البيان الرياضي