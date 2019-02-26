جافيريا يهدي «الإمارات» لقب المرحلة الثانية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق- أبوظبي- البيان الرياضي

أهدى الكولومبي فيرناندو جافيريا فريق الإمارات للدراجات لقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي 2019، السباق الوحيد المعتمد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي. وانتزع جافيريا دراج فريق الإمارات لقب المرحلة الثانية «مرحلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص» بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 184 كلم في 4 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً للفريق الذي يحمل اسم الإمارات في الطواف الدولي ويؤكد عزم الفريق على المنافسة القوية على لقب الطواف الذي يشهد مشاركة نخبة الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم.

وتوج حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، والدكتور يوسف الحمادي الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص جافيريا بلقب المرحلة الثانية. وحل في المركز الثاني الإيطالي المخضرم إيليا فيفياني دراج وقائد فريق كويك ستيب، فيما جاء في المركز الثالث الأسترالي كاليب إيوان دراج فريق لوتو سودال.

صدارة

وبفوزه بلقب المرحلة الثانية أمس تصدر جافيريا الترتيب العام للطواف من حيث النقاط بعدما حصد 20 نقطة، لينال القميص الأخضر برعاية أدنوك والمخصص لمتصدر الطواف بالنقاط، بفارق 4 نقاط عن فيفياني الثاني في ترتيب النقاط، وثالثاً جاء الروسي ستيبان كوريانوف دراج فريق جازبروم برصيد 13 نقطة.

وحافظ السلوفيني بريموس روجليتش على القميص الأحمر برعاية طيران الإمارات والمخصص لمتصدر الطواف على الرغم من حلوله في المركز الـ 38 في المرحلة الثانية، أمس، إذ كان قد حقق زمناً جيداً مع فريقه جامبو فيزما في المرحلة الأولى بجزيرة الحديريات خلال خوض سباق ضد الساعة، وتوج روجوليتش بالقميص سعيد خليفة بن سليمان مدير أول طيران الإمارات في أبوظبي والعين، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وفي المركز الثاني لمتصدر ترتيب الطواف بالزمن جاء زميله في الفريق الهولندي جوس فان إيمدن، وثالثاً البلجيكي لورانس دي بلوس.

تتويج

كما حافظ البلجيكي لورانس دي بلوس دراج فريق جامبو فيزما على القميص الأبيض برعاية النخيل، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً وذلك للمرحلة الثانية على التوالي، وتوج البلجيكي كل من محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، بينما ذهب القميص الأسود المخصص لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة للروسي استيبان كوريانوف دراج فريق جازبروم.

وكانت المرحلة الثانية من الطواف التي أقيمت في أبوظبي قد انطلقت في الساعة الثانية عشرة والربع ظهر أمس من ياس مول بجزيرة ياس، إذ مر الطواف بأبرز المعالم السياحية للعاصمة أهمها جامع الشيخ زايد الكبير وميناء خليفة وجزيرة السعديات ومتحف اللوفر، وقصر الإمارات، وصولاً إلى خط النهاية عند سارية العلم الكبير بمنطقة كاسر الأمواج.

فوز

من جهته أعرب فيرناندو جافيريا عن سعادته بالتتويج بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي، مؤكداً أن الفوز في غاية الأهمية بالنسبة له وللفريق خاصة وأن الفريق يمثل دولة الإمارات ويخوض السباق على أرضه وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة ودفعة معنوية من أجل المنافسة على اللقب.

وقال في تصريحاته عقب الفوز: لقد كان سباقاً صعباً للغاية لأن هناك الكثير من الدراجين الأقوياء، لكن زملائي في الفريق قاموا بعمل أكثر من رائع لاسيما عندما واجهنا رياحاً عكسية، وقد حصلت على فرصة مثالية من زميلي الكسندر كريستوف الذي قدم أداء جيداً وكان له دور كبير في تحقيقي للفوز.

وأضاف: من المهم للغاية الفوز هنا كفريق، يمكنني القول أن الإمارات هي بيتي الجديد، خصوصاً وأنه السباق الأول الذي أخوضه مع الفريق في الإمارات، وفخور بأن أحقق الفوز في العاصمة أبوظبي، وسنسعى بكل قوة إلى مواصلة الأداء الجيد من أجل التتويج بلقب الطواف العالمي في نسخته الأولى.

37

حقق فيرناندو جافيريا الانتصار رقم 37 في مسيرته الاحترافية للدراجات الهوائية، بعد فوزه بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي، وعادلَ جافيريا رقم مواطنه المخضرم نيرو كوينتانا كأكثر الدراجين الكولومبيين تحقيقاً للانتصارات.

العواني: ردود الأفعال إيجابية

هنأ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لطواف الإمارات الدولي، فريق الإمارات على التتويج بلقب المرحلة الثانية من الطواف، مؤكداً أن الفريق نجح في تقديم أداء مذهل بعد أن ظهر جميع الدراجين بمستوى قوي، وبتعاون بين أفراد الفريق، إلى أن تمكن جافيريا من تحقيق الانتصار للفريق.

كما وجه التهنئة لمطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق، مشيداً بالدعم الذي يقدمه للفريق بشكل عام من أجل تحقيق النجاحات التي وصل إليها فريق الإمارات في وقت قياسي، معرباً عن أمنياته بقدرة الفريق على مواصلة الأداء المميز في المراحل المقبلة والتتويج بلقب الطواف.

وأضاف العواني: الطواف يمضي بشكل جيد دون عوائق أو مشاكل في ظل ردود أفعال إيجابية من الاتحاد الدولي للدراجات والفرق المشاركة، مشدداً على أن إقامة المرحلة الثانية في قلب العاصمة أبوظبي وفي يوم عمل كان يمثل تحدياً كبيراً لفريق العمل الذي نجح في إنهاء المرحلة بامتياز، مؤكداً ثقته في أن المراحل المقبلة من الطواف ستسير وفق ما هو مخطط له من أجل تحقيق النجاح المنتظر.

اليبهوني: الطواف حلم تحقق

أعرب مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، عن سعادته بفوز الفريق بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات في نسخته الأولى، موجهاً التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي على هذا الفوز.

وقال: «نبارك لكل الإمارات على هذا الانتصار في الطواف العالمي بعد أن نجح جافيريا في انتزاع لقب المرحلة الثانية في أبوظبي، وهو انتصار من شأنه أن يشكل حافزاً قوياً للفريق في المراحل المقبلة من الطواف، إذ نسعى للمنافسة على اللقب في ظل وجود نخبة من أفضل الدراجين في الفريق».

وأضاف: «الفوز في طواف الإمارات أمر ليس بالسهل، وبالتأكيد فإن فريق الإمارات يحمل علم الدولة في الطواف وطموحاتنا دائماً عالية نحو الفوز وتحقيق الإنجازات».

وشدد اليبهوني على أن إقامة طواف الإمارات الدولي حلم تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ليجوب الإمارات السبع ويبرز للعالم النقلة الحضارية لدولة الإمارات، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة في السنوات الماضية من خلال تنظيم طوافي أبوظبي ودبي الدوليين.

جبل حفيت أكبر تحديات المرحلة 3

يدخل طواف الإمارات الدولي 2019 واحدة من أصعب مراحله على الإطلاق، والتي تحدد الكثير من ملامح المنافسة على لقب الطواف، وذلك بإقامة المرحلة الثالثة في مدينة العين، والتي يطلق عليها مرحلة «دائرة النقل» لمسافة 179 كلم، إذ تشكل المرحلة الثالثة تحدياً خاصاً أمام الدراجين المشاركين في السباق، نظراً لأن مرحلة العين تتضمن الصعود إلى قمة جبل حفيت ولمسافة 11 كلم بارتفاع يقدر بنحو 1200 متر فوق سطح البحر، وهو ما يشكل إحدى أبرز الصعوبات في عالم رياضة الدراجات الهوائية على الإطلاق. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة في الساعة الثانية عشرة والربع ظهر اليوم من نقطة البداية عند جامعة الإمارات بمدينة العين، ويمر الطواف عبر العديد من المناطق السياحية والتراثية التي تتزين بها مدينة العين، إذ يمر الطواف بإستاد هزاع بن زايد، من بعدها ينطلق الدراجون نحو حديقة الحيوان، ثم قصر المويجعي وواحة العين ومتحف العين الوطني وسوق القطارة والهيلي، ثم المبزرة الخضراء، وصولاً إلى المرحلة الأصعب من السباق وهي مرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 11 كلم حتى خط النهاية أعلى قمة الجبل.

الترتيب العام لمتصدري الطواف

المتسابق الزمن

1- السلوفيني روجليتش 4.53.21 ساعات

2- الهولندي جوس فان إيمدن 4.53.21 ساعات

3- البلجيكي لورانس دي بلوس 4.53.21 ساعات

4- الهولندي كوين بوومان 4.53.21 ساعات

5- الهولندي ويلكو كيلدرمان 4.53.27 ساعات

نتائج المرحلة الثانية

المتسابق الفريق

1- الكولومبي فيرناندو جافيريا فريق الإمارات

2- الإيطالي إيليا فيفياني فريق كويك ستيب

3- الأسترالي كاليب إيوان فريق لوتو سودال

4- النرويجي هالفورسن فريق سكاي

5- السلوفيني إيريك باسكا فريق بورا

الترتيب بالنقاط

المتسابق النقاط

1- الكولومبي فيرناندو جافيريا 20 نقطة

2- الإيطالي إيليا فيفياني 16 نقطة

3- الروسي إستيبان كوريانوف 13 نقطة

4- الأسترالي كاليب إيوان 12 نقطة

5- الفرنسي شارلز بلانيت 11 نقطة