عمار النعيمي:الرياضة النسائية تسير بخطوات ثابتة

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بالنتائج الطيبة والإنجاز المتميز لبطلة الإمارات من إمارة عجمان، عائشة عادل النعيمي، من أصحاب الهمم، والتي حققت العديد من الإنجازات في البطولات المحلية والإقليمية والعربية والدولية، في مسابقات التزلج السريع والفروسية.

وقال سموه: إن فتيات الإمارات أثبتن أنهن قادرات على حصد الإنجازات الرياضية على مستوى العالم، ويعد إنجاز اللاعبة عائشة النعيمي، إنجازاً تاريخياً.. مؤكداً أن الرياضة النسائية الإماراتية على الطريق الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، للبطلة الإماراتية عائشة النعيمي، ووالدتها وفريق العمل المشرف على تدريبها، وأعضاء اللجنة المنظمة لبرنامج المدينة المضيفة عجمان، في مكتبه بديوان الحاكم أمس، بحضور سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وعبد الله أمين الشرفاء، المستشار بالديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأضاف سموه خلال اللقاء، أن نجاح فتيات الإمارات بالمحافل الدولية، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تمثل النموذج والقدوة للمرأة الإماراتية والعربية، من خلال تشجيعها الدائم لهن، وتحفيزهن للوصول إلى منصات التتويج في المحافل الدولية.

مسيرة

كما استمع سموه من البطلة عائشة عادل النعيمي، ووالدتها، إلى شرح وافٍ حول مسيرتها مع التزلج السريع، وخطواتها المستقبلية، بعد أن حققت العديد من الإنجازات، حيث بدأت منذ سنوات من مركز عجمان لرعاية وتأهيل المعاقين، التابع لوزارة تنمية المجتمع، واستطاعت الحصول على العديد من البطولات الدولية والعالمية في الفروسية والتزلج، وتعتبر أول فتاة من الإمارات تشارك بمسابقات التزلج، وأهدت الدولة فضية تاريخية في التزلج السريع بالأولمبياد الخاص، الذي أقيم في النمسا 2017.

وأشار سموه إلى أن الإنجازات التي حققتها المواطنة الإماراتية عائشة، وحصولها على أول ميدالية للفتاة الإماراتية في تاريخ التزلج السريع للأولمبياد الخاص، يعد أكبر دافع لها لمضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، من أجل حصد المزيد من الإنجازات في المشاركات الخارجية المقبلة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.. مشيداً بدور والدتها وأسرتها وكادر التدريب، الذي وقف إلى جانبها في مسيرتها الرياضة، وتشجيعها على ممارسة هواياتها، متمنياً لفارسة الإرادة، عائشة النعيمي، حصد أفضل النتائج في مشاركتها في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مارس المقبل.