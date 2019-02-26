«واجب» تحتفي بأبطال الأولمبياد الخاص برحلة بحرية

المصدر: Ⅶ‎ أبوظبي- البيان الرياضي

أشاد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، بما توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين وبالتكاتف المجتمعي لمساندة ودعم وإنجاح الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 التظاهرة الرياضية الإنسانية الأكبر في العالم التي ستحتضنها أبوظبي في مارس المقبل.

وأكد أهمية هذا الحدث العالمي والإنساني البارز الذي تتطلع إليه كافة أنظار دول العالم.

‎جاء ذلك خلال اصطحاب جمعية «واجب» التطوعية برفقة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان آل نهيان لاعبي المنتخب الإماراتي للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 في رحلة بحرية في كورنيش أبوظبي انطلقت عصر أمس، من منطقة كاسر الأمواج لتحفيز اللاعبين واللاعبات المشاركين على بذل المزيد من الجهد وتخفيف حجم القلق الذي ينتاب بعض اللاعبين قبل المباريات والبطولات والدورات العالميّة.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان آل نهيان أن استضافة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» تجسّد رؤية دولة الإمارات وجهودها في سبيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع.. مشيرا إلى أن برنامج المدن المضيفة يقدم فرصة لسكان دولة الإمارات للتعريف بقيمهم الأصيلة ومبادئهم النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

‎ ‎وشمل برنامج الرحلة الذي قدمه الإعلامي حسين العامري وصلات غنائية قدمتها الفنانة أريام، وألقيت قصائد وقدمت عروض وأهازيج الوطنية، شارك في الفعالية سرور سعيد محمد المدير الفني للمنتخب، ومنصور اسحاق مدير عام الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان.