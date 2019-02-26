سلطان الخيلي.. فارس من نوع خاص

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

اختار سلطان سهيل الخيلي لاعب منتخب الإمارات للفروسية، والأولمبياد الخاص، «الخيل» لتكون رياضته المفضلة، والتي يمتطي جواده في منافساتها المتعددة، ويكثف حالياً استعداداته وتدريباته لخوض غمار المنافسة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وبدأ الخيلي صاحب الـ 38 عاماً، ممارسة الرياضة وهو في عمر 10 سنوات، وجذبته الفروسية، والتي وصفها بأنها تتماشى مع شخصيته، والتي تعشق التحدي، كما أن هذه الرياضة موروث الآباء والأجداد، ومن يعرفها أو يدخل في عالمها، لا يتركها أبداً، ولذلك عمل على تطوير مستواه وهو في سن صغيرة.

كما تألق الخيلي خلال دورة الألعاب الإقليمية المختتمة مارس 2018 في العاصمة أبوظبي، وتوج بالميداليتين الذهبية والفضية.

وقال الخيلي: استطعت أن أروض الخيل وأكسب وده، وخضت عشرات المسابقات خلال تاريخي الرياضي، وكان هدفي الأول، ليس الفوز في حد ذاته، بل اتباع الرياضة كأسلوب حياة، ركوب الخيل له إحساس خاص، لا يعرفه إلا من يعشق هذه الرياضة، والتي هي جزء أصيل من التراث الإماراتي.

وبكل ثقة، أضاف: جاهز للمشاركة في الألعاب العالمية، واعتلاء منصات التتويج، وأعرف جيداً أن المنافسة لن تكون سهلة، خصوصاً مع مشاركة 94 دولة من جميع أنحاء العالم، لكني على ثقة أنني سأحقق طموحي بالتتويج بالذهب، ولدي أيضاً الثقة في زملائي أن يحذوا نفس طموحي في اعتلاء منصات التتويج.

ووجّه الخيلي رسالة إلى الجماهير بحضور الألعاب العالمية، وقال: ننتظركم خلفنا، تساعدوننا وتقدمون لنا المساندة والدعم، فنحن نسعد كثيراً بوجودكم معنا، فأنتم شركاء النجاح، والذي بوجودكم يصبح له مذاق خاص، فمنتخب الإرادة في انتظاركم، وبتشجيعكم نتغلب على المنافسين، ونصعد إلى منصات التتويج، مؤكداً على ثقته بأن المجتمع الإماراتي كافة على جميع المستويات، داعم رئيس لأصحاب الهمم، لأنهم الآن على أبواب الألعاب العالمية، وتحقيق ميدالية ليست سهلة، بل تحتاج إلى تضافر الجميع.