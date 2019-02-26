حمدان بن محمد يشهد «إيذاع» ختامي الوثبة للهجن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادقⅦ أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، منافسات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة «ختامي الوثبة 2019»، الذي تواصل لليوم السادس على التوالي، ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات الفترة المسائية لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد كبير من ملاك ومحبي سباقات الهجن.

وشهدت الفترة المسائية الصراع على 4 رموز لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، حيث تواصلت المنافسة القوية خلال المهرجان بين الشعارات الكبرى من أجل حصد الناموس.

وتابعت هجن الرئاسة تألقها بعد أن نجحت في حصد 3 رموز بعد أن توجت بكأسي الأبكار المحليات والمهجنات وبندقية الجعدان المحليات، فيما انتزعت هجن العاصفة الرمز الرابع ونالت بندقية الجعدان المهجنات.

شواهين

وكان أول الرموز من نصيب «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، التي استطاعت خطف الرمز بعد منافسة قوية مع «شواهين» من هجن العاصفة، إذ حققت بكرة الرئاسة توقيتاً زمنياً قدره 8.46.03 دقائق، وبنفس توقيت العاصفة إلا أن الفيديو حسم النتيجة لصالح الشعار الأحمر بفارق بسيط للغاية، لتحصد الرئاسة كأس الأبكار المحليات، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما جاءت في المركز الثالث «بحور» للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بقيادة المضمر جمعة عتيق الرميثي.

وسجل «شاهين» الرمز الثاني لهجن الرئاسة بعد أن انتزع بندقية الجعدان المحليات في الشوط الرئيس الثاني وسط تألق من المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، إذ سجل القعود توقيتاً زمنياً قدره 8.54.8 دقائق، فيما حل في المركز الثاني «شاهين» لهجن الرئاسة أيضاً مع نفس المضمر بتوقيت قدره 8.55.9 دقائق، بينما ذهب المركز الثالث لـ«أدهم» من هجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي.

الشاهينية

وأكمل الشعار الأحمر هاتريك رموز الإيذاع بفوز «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري بكأس الأبكار المهجنات، لتضيف الرمز الثالث لهجن الرئاسة أمس، محققة زمناً قدره 8.49.9 دقائق، حيث استطاعت خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة، متفوقة على «حكمه» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، التي حلت في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «العزرة» لهجن العاصفة.

وأهدى القعود «مولع» بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة، الرمز الرابع، في ختام أشواط الرموز لسن الإيذاع، بعد أن نجح في انتزاع بندقية الجعدان المهجنات، إذ سيطر «مولع» على منافسات الشوط، ووصل إلى خط النهاية من دون منافسة من بقية المطايا المشاركة، بتوقيت زمني قدره 8.48.3 دقائق، وجاء في المركز الثاني «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، وفي المركز الثالث حل «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي.

الفترة الصباحية

سيطرت هجن العاصفة على أغلب أشواط الفترة الصباحية لمنافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة أمس.

ونجح الشعار العملاق في حصد لقب 8 أشواط من أصل 17 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية، وسط تألق واضح لمضمري هجن العاصفة التي ظهرت بشكل متميز، فيما واصلت هجن الرئاسة حضورها القوي في الفترة الصباحية وحصدت لقب 5 أشواط.

واستطاعت هجن الرئاسة أن تفوز بالأشواط الثلاثة الأولى في منافسات الصباح عن طريق «هملولة» و«شواهين» و«شاهين» مع مضمري الشعار الأحمر المتألقين علي جميل الوهيبي وسلطان محمد الوهيبي ومحمد عتيق بن زيتون المهيري.

الفايز

بينما توج بالشوط الرابع «الفايز» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بقيادة المضمر علي مهير الكتبي، وفي الشوط الخامس كانت «الشاهينية» لهجن الرئاسة على موعد مع ناموس الشوط للأبكار المحليات. وسجلت هجن العاصفة أول ألقابها اعتباراً من الشوط السادس عبر «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي الذي تألق بشكل لافت للنظر، ونجح كذلك في خطف ناموس الشوطين السابع والثامن.

وحصد شعار الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ناموس الشوطين التاسع والحادي عشر بقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي، فيما كان لقب الشوط العاشر من نصيب هجن العاصفة.

وواصل الشعار الأزرق «العاصفة» سيطرته على أشواط الصباح بعد أن حقق المضمر غياث الهلالي ناموس الأشواط من الثاني عشر وحتى الرابع عشر عن طريق «شاهين» و«الشاهينية»، قبل أن يضيف اللقب الثامن عبر «الشاهينية» في الشوط السادس عشر.

واختتمت أشواط الفترة الصباحية بفوز «الشاهينية» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بناموس الشوط السابع عشر والأخير بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد. وحصد الفائزون بالأشواط الصباحية جوائز مالية قيمة خصصتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن من أجل تطويرها سيراً على نهج الآباء والأجداد.

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سجلت هجن الرئاسة ثاني «هاتريك» في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة 2019، بعد تتويجها بثلاثية في رموز الإيذاع، إذ كان الشعار الأحمر قد حقق الهاتريك الأول في منافسات سن اللقايا، بينما سجلت هجن العاصفة ثاني الرموز أمس، بعد أن كانت حققت كأس الأبكار المهجنات في سن اللقايا.

المنافسات تتحول للميدان الغربي مع «الثنايا»

تتحول منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن، اعتباراً من اليوم إلى أرضية الميدان الغربي بالوثبة، مع انطلاق سباقات سن الثنايا لهجن الجماعة لمسافة 8 كلم، التي ستركض خلالها المطايا على مدار 28 شوطاً، خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة.

تبدأ المنافسات في الفترة الصباحية من خلال 14 شوطاً، وفي الفترة المسائية، سيشتد الصراع على 8 رموز، تتنافس عليها هجن أبناء القبائل، وهي كؤوس وبنادق للثنايا المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، ويحصل الفائز بالشوط الرئيس الأول، والمخصص للأبكار المحليات على كأس، بالإضافة إلى مليون درهم، فيما يحصل الفائز بالشوط الرئيس الثاني، والمخصص للجعدان المحليات، على بندقية و800 ألف درهم، وفي الشوط الثالث أبكار مهجنات، يحصل الفائز على كأس ومليون درهم، وفي الشوط الرابع للجعدان المهجنات، سيحصل الفائز على بندقية و800 ألف درهم.

فئة الإنتاج

أما الأشواط من الخامس وحتى الثامن، فقد خصصت لفئة الإنتاج، حيث تتنافس المطايا في الشوط الخامس على كأس الأبكار المحليات الإنتاج ومليون درهم، فيما يشهد الشوط السادس، الصراع على بندقية الجعدان المحليات الإنتاج، بالإضافة إلى 800 ألف درهم، وفي الشوط السابع، يحصل الفائز بالناموس والمركز الأول، على كأس ومليون درهم، وتختتم الرموز مع بندقية الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيس الثامن.