القاسمي والبلوشي يتصدران تصنيف رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعد الإماراتي خالد القاسمي أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب بطولة رالي دبي الصحراوي المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان والذي ينطلق الشهر المقبل في دبي، إلا أنه يواجه منافسة شرسة في وجود نخبة من ألمع السائقين من المنطقة والعالم، ويتصدر القاسمي، ترتيب المصنفين في الرالي، الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات البقي «فيا 2019»، وأما تصنيف الدراجات النارية في الرالي الذي يشكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز «فيم 2019»، فيتصدره سائق الدراجات الإماراتي محمد البلوشي، حامل لقب العالم وبطل جولة دبي للعام الماضي، ويقام الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويتخذ من حلبة دبي أوتودروم مقراً له ويقام الرالي بدعم من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين وبترول الإمارات.

ويتصدر البطلان الإماراتيان حشداً من السائقين يضم 115 متسابقاً من 25 دولة حول العالم بحسب القائمة الرسمية للمشاركين الصادرة عن نادي السيارات لدولة الإمارات، الجهة المشرفة على رياضة المحركات بالدولة والجهة المنظمة للرالي، الذي ينطلق بجولة احتفالية من حلبة دبي أوتودروم 7 مارس المقبل، وسيتوجه السائقون من الحلبة إلى صحراء دبي صباح 8 مارس لخوض مرحلة خاصة مثيرة بطول 407 كم والتي سيعود المتسابقون لخوضها مجدداً صباح اليوم التالي، قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم حيث تتويج الفائزين.