3 ميداليات لفرسان الإرادة في انطلاقة دولية فزاع للقوى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهدت انطلاقة منافسات النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى - دبي 2019)، أول من أمس، والتي تقام في الملعب الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، شهدت منافسات قوية بين اللاعبين والفرق، أفضت إلى تسجيل أربعة أرقام عالمية جديدة، و6 أرقام آسيوية ورقم أفريقي واحد.

وحضر المنافسات ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية، وعبد الرحيم بن عبد الرحمن آل الشيخ رئيس الوفد السعودي، عضو مجلس الإدارة للجنة البارالمبية السعودية، وعبد الرحمن حسن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة في دبي.

3 ميداليات إماراتية

ونجح لاعبو منتخبنا في استهلال البطولة، بتحقيق ثلاث ميداليات (فضية - برونزيتان)، ورقم آسيوي جديد، وأحرز الفضية محمد وحداني في سباق 100 م رجال فئة (t 54)، بعد منافسة قوية مع الياباني توموكا أيوكي، الذي حل أولاً، وتفوق بأجزاء بسيطة من الثانية، ونال لاعبنا محمد قايد الحمادي برونزية سباق الكراسي المتحركة 100 م رجال فئة ( t 34)، بل وسجل رقم آسيوياً جديداً، وحصدت البرونزية الثانية مريم المطروشي في رمي الرمح للسيدات، بعد منافسة قوية مع البطلة الأسترالية سارة ولش، والنيوزلاندية روبسن هولي الوصيفة، صاحبة الرقم القياسي العالمي.

الأرقام تتحطم

وشهد اليوم الأول، تحطيم 4 أرقام عالمية جديدة، حققها كل من: التونسي وليد قتلا في سباق 100 م رجال، وهو 14,62 ثانية، والنيوزلاندية روبسن هولي في رمي الرمح سيدات فئة (f12/‏13/‏44-46)، حيث حققت 42,64 م، و الكازخستانية إيرينا تيشوشينكو في رمي الرمح، وهو 27,81 م سيدات فئة ( f12/‏13/‏44-46)، والأسترالية فانيسيا لو في الوثب العالي سيدات 5.05 م، إضافة إلى 6 أرقام آسيوية جديدة، افتتحها لاعب منتخبنا الوطني محمد قايد في سباق الكراسي المتحركة 100م رجال فئة t34، كما سجلت 3 أرقام أوقيانوسية، ورقم أفريقي واحد حققه التونسي وليد قتلا، وفرض اللاعبون العرب وجودهم في البطولة، بتحقيقهم أكثر من 15 ميدالية، كانت من نصيب الجزائر 6 ميداليات، و3 لكل من الإمارات والسعودية وتونس والعراق، وميداليتان لكل من الكويت والبحرين وميدالية لسوريا.