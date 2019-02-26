«الريس» يتصدر انطلاقة بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

شهدت الجولة الأولى لبطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الحر 2019، التي أقيمت أول من أمس، في نادي سكاي هب آر سي بدبي، منافسات شرسة، سواء على صعيد المحترفين أو على صعيد بطولة دول مجلس التعاون، فقد تنافس في البداية أفضل عشرة طيارين في العالم، ثم سرعان ما انحصرت المنافسة بين أفضل خمسة طيارين، بسبب قوة المنافسة، ونجح في تصدر مسابقة دول مجلس التعاون والهواة من المقيمين، طيارنا عبد الله الريس برصيد 22 نقطة، بعد أن قدم عرضاً مثيراً، قفز به إلى الصدارة، وتلاه الإماراتي تامر عوض، محققاً 18.5 نقطة، وحل ثالث الباكستاني اغا محمد وجمع 12.5 نقطة، وحرص عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على زيارة نادي سكاي هب آر سي، مسرح البطولة، وكان في استقباله نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأشاد عيسى هلال بالعروض التي قدمها الطيارون خلال المنافسات في ختام الجولة الأولى، كما تفقد أكاديمية سند، وأبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المتوفرة بالأكاديمية، وطريق تعليم المبتدئين والصغار، وهنأ أمين عام مجلس الشارقة الرياضي اللجنة المنظمة العليا، واللجان العاملة بالنجاحات التي تحققت للبطولة، متمنياً المزيد في البطولات المقبلة، وعلى هامش البطولة، وضمن الفعاليات المصاحبة التي أعدتها لجنة العلاقات العامة، قدم مغامر بلغاري فريد ريكو، وطفلته التي لا تتجاوز العاشرة من عمرها، عرضاً في القوة الخارقة.