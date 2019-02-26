«نمشي معاً» ضمن برامج المدن المضيفة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تستضيف إمارة الشارقة مساء اليوم، مبادرة «نمشي معاً» التظاهرة الرياضية الإنسانية الأبرز ضمن فعاليات برنامج المدن المضيفة بإمارة الشارقة تمهيداً لاستضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 الذي سيقام في أبوظبي مارس المقبل.

يشارك في المبادرة أعداد كبيرة من القيادات وكبار المسؤولين بالإمارة والشخصيات الرياضية، والجهات والمؤسسات والهيئات من القطاعات الحكومية والخاصة بالإمارة، حيث تشكل مبادرة «نمشي معاً» جزءاً رئيساً من استضافة الدولة للأولمبياد العالمي الخاص الذي سيقام في أبوظبي مارس المقبل. حيث تعد العاصمة أول مدينة عربية وخليجية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث العالمي البارز.