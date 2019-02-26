سفير الدولة يودع بعثة سنغافورة لـ «أولمبياد أبوظبي»

المصدر: سنغافورة - وام

شارك محمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى سنغافورة في حفل توديع الوفد الرياضي السنغافوري المشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» الذي أقيم برعاية وحضور حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة. حضر الحفل غريس فو وزيرة المجتمع والثقافة والشباب في سنغافورة إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان السنغافوري وشخصيات رياضية ورجال أعمال وطاقم إعلامي يمثل مختلف وسائل الإعلام المحلية.

ورحب السفير في كلمة خلال الحفل بجميع الرياضيين السنغافوريين والوفد المرافق المسافر إلى أبوظبي ونقل اعتزاز وترحيب حكومة وشعب دولة الإمارات بالوفد السنغافوري المشارك الذي يضم 30 رياضياً و13 مسؤولاً.