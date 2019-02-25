«جامبو فيزما» بطل المرحلة الأولى لطواف الإمارات الدولي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-أبوظبي ـ البيان الرياضي

توج فريق جامبو فيزما الهولندي بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات الدولي 2019، السباق الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمحترفين في الشرق الأوسط، الذي انطلق في نسخته الأولى أمس، بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي الدوليين، بمشاركة 140 من نخبة الدراجين المحترفين، يمثلون 20 فريقاً من مختلف قارات العالم.

وأحرز فريق جامبو فيزما لقب «مرحلة أدنوك»، التي أقيمت في جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، بعدما سجل أسرع زمن في المرحلة التي تسمى «سباق ضد الساعة»، إذ قطع الفريق مسافة المرحلة البالغة 16 كلم في 16 دقيقة و49 ثانية، بمتوسط سرعة 57 كلم في الساعة، ليدشن الفريق مشواره في الطواف بصورة مثالية.

وحل في المركز الثاني فريق صن ويب الألماني بفارق 7 ثوان عن جامبو فيزما مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 16.56 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث فريق البحرين مريدا بتوقيت 16.58 دقيقة وبفارق 9 ثوان عن المتصدر، بينما جاء فريق تيم سكاي البريطاني في المركز الرابع، وفريق موفي ستار الإسباني خامساً، وفريق سي سي سي البولندي في المركز السادس، وكويك ستيب البلجيكي في المركز السابع، وإديوكيشونال فيرست الأمريكي في المركز الثامن، وبورا هانز جروهي الألماني تاسعاً، وفي المركز العاشر جاء فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي، فيما احتل فريق الإمارات المركز الثالث عشر بعدما سجل توقيتاً زمنياً قدره 17.25 دقيقة، ليصبح مطالباً ببذل مجهود أكبر خلال مراحل الطواف الست المتبقية من أجل اللحاق بركب المقدمة والمنافسة على اللقب.

حدث

وأكد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف الإمارات يمثل حدثاً ثرياً ومكسباً كبيراً للحركة التنموية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات، وفخراً كبيراً للأسرة الرياضية باعتباره السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وقال: إن طواف الإمارات نتاج الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، لدعم استدامة النجاحات الرياضية التي حققها طوافو أبوظبي ودبي على مدار السنوات الماضية والعمل على ترسيخ التقدم الرياضي بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والنهضة التنموية للدولة، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة السامية وحرصها على تقديم الدعم المتواصل للقطاع الرياضي، مبيناً أن توحيد الطوافين بطواف عالمي واحد، يعكس حرص واهتمام القائمين على التنسيق المشترك وتوحيد الخطط وتقديم الخبرات التنظيمية لدعم النسخة الأولى لطواف الإمارات، مؤكداً أن استثمار نجاحات السنوات الماضية ورفدها بمكتسبات جديدة تمثل مبادرات وأفكار مميزة وهادفة لترسيخ وإعلاء مكانة الإمارات عالياً في كافة المحافل.

تقدم

وذكر أن طواف الإمارات سيقود لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين عموم فئات مجتمع الإمارات وسيسهم في رفع مستوى الثقافة بأهمية ودور الرياضة في رفاهية وسعادة المجتمعات وضرورة جعلها نمطاً لحياة صحية، والحد من المعوقات الصحية، إلى جانب ذلك سيحقق الطواف الموحد مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً وإبراز معالمها الصحراوية والجبلية والعمرانية والتاريخية والثقافية، موضحاً أن طواف الإمارات سيشكل نموذجاً فريداً في عالم استضافة الفعاليات الرياضية المشتركة وسيكون رقماً صعباً من بين أهم الطوافات العالمية.

ريادة

وأكمل الرميثي: إن طواف الإمارات ستتضاعف قيمته وسيسلط الضوء على التقدم الحضاري الذي تحرزه الدولة في مختلف المجالات، كما سيجسد الريادة العالمية للدولة في تبني واحتضان أهم وأبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تعكس التطورات والإمكانيات الكبيرة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها الدائمة لشريحة الرياضة والرياضيين.

واختتم تصريحاته بالقول: نرحب بالفرق العالمية المشاركة، والوفود الإعلامية الدولية، ونؤكد لكم أن الحدث العالمي الكبير سيساهم بمضاعفة تعريف العالم بمدى التطور الكبير الذي وصلت إليه الإمارات، ودورها الفاعل في دعم الحركة الرياضية الدولية، لتغدو الوجهة الأمثل في تنظيم وعقد تلك الفعاليات، بفضل الإمكانات المتوافرة والبنية التحتية التي يمكنها الإسهام في إنجاح أي حدث دولي تستضيفه، إلى جانب معالمها الرائعة.

سيطرة

وبالعودة إلى المنافسات، سيطر دراجو فريق جامبو فيزما على قمصان المرحلة الأولى بعد أن حصل السلوفيني بريموس روجليتش على القميص الأحمر برعاية طيران الإمارات والمخصص لمتصدر الترتيب العام للطواف بالزمن، كما حصل نفس الدراج على القميص الأخضر برعاية أدنوك والمخصص لمتصدر الترتيب بالنقاط بعد حصوله على 25 نقطة في المرحلة الأولى، وتوج روجليتش بالقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي والمخصص لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، أما القميص الأبيض برعاية نخيل والمخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً فكان من نصيب البلجيكي لورانس دي بلوس دراج فريق جامبو فيزما.

حضر السباق ومراسم التتويج حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، وعمر صوينع السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك، سعيد خليفة بن سليمان مدير أول طيران الإمارات في أبوظبي والعين، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، هاشم الهاشمي من طيران أبوظبي، خليفة الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي.

إثارة

شهد الطواف في نسخته الأولى إقامة مرحلة سباق ضد الساعة للمرة الأولى، وهي المرحلة التي تساهم في رفع مستوى الإثارة والتنافس بين الدراجين والفرق المشاركة، وتساهم كذلك في تحديد الدراجين المتصدرين في المراحل المقبلة خاصة في حالة اتساع الفارق الزمني بين الدراجين، إلا أن المراحل الجبلية المتمثلة في جبل حفيت بالعين، وجبل جيس برأس الخيمة سيكون لها كلمة في تحديد هوية المنافسة على لقب الطواف.

وأعرب بريموس روجليتش عن سعادته بتتويج فريقه بالمرحلة الأولى من الطواف، مؤكداً أن الفريق ظهر بشكل متجانس للغاية وقدم أداء جيداً مقارنة بالفرق المشاركة في الطواف والتي تمتلك أسماء عالمية.

وقال في تصريحاته عقب نهاية السباق: بالتأكيد الفوز مهم للغاية بالنسبة لنا في الفريق وسيمنحنا المزيد من الثقة في المراحل التالية، وأعتقد أن الفوز بالمرحلة الأولى رفع كثيراً من الضغوط الواقعة على الفريق. وأضاف: نجحنا في العمل كفريق واحد خصوصاً أن سباق ضد الساعة مهم في تحقيق زمن جيد من شأنه أن يساهم في تعزيز موقف الفريق في صدارة الطواف في المراحل التالية.

جيانيتي: «الإمارات» يسعى للقب البطولة

أكد ماورو جيانيتي، مشرف فريق الإمارات للدراجات، أن طواف الإمارات الدولي في غاية الأهمية بالنسبة للفريق، مشيراً إلى أن فريق الإمارات هدفه اللقب رغم صعوبة المنافسة؛ نظراً لوجود أفضل الفرق والدراجين العالميين، إلا أن الفريق استعد بشكل جيد للغاية وسيقاتل من أجل المنافسة على اللقب.

وقال: «نحن هنا بفريق قوي يضم درّاجين عالميين مثل روي كوستا ودييجو أوليسي وفيرناندو جافيريا وألكسندر كريستوف ودانيال مارتن، ورغم أن المرحلة الأولى لم تكن على المستوى المطلوب في ظل فارق الـ 36 ثانية مع المتصدر إلا أننا سنحاول التقدم بشكل أفضل في المراحل التالية».

وأضاف: «الطواف مهم لأننا لا نمثل الفريق فقط ولكننا نمثل دولة الإمارات، ولذلك نركز على الطواف بشكل أكبر، ونتعامل مع كل مرحلة على حدة، ربما لم نوفق في مرحلة سباق ضد الساعة؛ لأن هناك فرقاً أكثر تخصصاً في مثل هذا النوع مثل البحرين مريدا وصن ويب وكويك ستيب، ولكن سنحاول تعويض الفارق في المراحل القادمة، خصوصاً أن لدينا درّاجين متخصصين في السرعة والمرتفعات».

دمج

كما أشاد جيانيتي بدمج طوافي دبي وأبوظبي تحت اسم طواف الإمارات، مؤكداً أن الطواف عالمي بالفرق والأسماء المشاركة به ولا يقلّ عن طواف إيطاليا أو فرنسا، خصوصاً أن أهم ما يميزه تنوع مراحله ومساراته الرائعة، وقال: «بالتأكيد طواف الإمارات الموحّد أكثر من رائع، ووضع نفسه ضمن أبرز الأحداث العالمية مبكراً».

«الأولمبياد الخاص» تُبـرز معالم العاصمة اليوم

يواصل طواف الإمارات الدولي منافساته اليوم الاثنين بالمرحلة الثانية التي تحمل شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة أبوظبي ولمسافة 184 كلم، ثاني أطول مراحل الطواف. وتبدأ نقطة انطلاق المرحلة من ياس مول بجزيرة ياس، ويمر السباق بأبرز المعالم السياحية لمدينة أبوظبي، وصولاً إلى خط النهاية عند سارية العلم بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة حضوراً ومتابعة جماهيرية غفيرة، خصوصاً أن السباق يقام داخل مدينة أبو ظبي، إذ سيمر الطواف على عدد من المعالم السياحية التي تميز مدينة أبوظبي، وهي التي تمنح الطواف زخماً واهتماماً منقطع النظير.

مبارك الشامسي: الحدث يجذب اهتمام العالم

قال مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن دعم القيادة الرشيدة جعل من طواف الإمارات حدثاً دولياً جديداً يجذب اهتمام العالم، ويتم من خلاله إبراز العمل الوطني المشترك، حيث جاء الطواف نتاج توحيد طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققاها، وإقامة طواف موحد يحمل اسم الإمارات ليشهد العالم أجمع على استراتيجية العمل المتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد مدير عام أبوظبي التقني بجهود المجالس الرياضية أبوظبي ودبي والشارقة من أجل إنجاح الحدث، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة.

2100

كشف محمد الشاطري مدير برنامج المارشال الإماراتي عن مشاركة 2100 متطوع في طواف الإمارات الدولي بمراحله السبع، مؤكداً أن المتطوعين الإماراتيين حققوا نجاحات باهرة في الأحداث الرياضية الكبرى وقدموا صورة رائعة عن المتطوعين خلال استضافة الدولة للفعاليات الرياضية العالمية.

وقال الشاطري: طواف الإمارات الدولي يعد حدثاً استثنائياً وتحدياً جديداً لبرنامج المارشال الإماراتي للمتطوعين، الذين اكتسبوا خبرات طويلة على مدار السنوات الماضية من خلال استضافة الدولة للعديد من الأحداث الكبرى ليس في مجال الرياضة وحسب وإنما في كل المجالات.

موضحاً أن 7 من أعضاء اللجنة الفنية للمتطوعين ضمن برنامج المارشال الإماراتي شاركوا في تنظيم عدد من طوافات الدراجات الهوائية العريقة مثل طواف إيطاليا العام الماضي، وهو ما يؤكد أن المتطوعين الإماراتيين باتوا ضمن الأفضل على مستوى العالم، كما أن تنوع طواف الإمارات أمر يشكل تحدياً كبيراً في ظل المسارات المختلفة ما بين سباقات السرعة والمرتفعات.

صدارة

ترتيب الدراجين

1- السلوفيني بريموس روجليتش

2- البلجيكي لورانس دي بلوس

3- الهولندي جوس فان إيمدن

4- الهولندي كوين بوومان

5- الألماني ماكسمليان والدشيد

12

يحظى طواف الإمارات باهتمام إعلامي كبير، إذ تحرص العديد من وسائل الإعلام على متابعة الطواف عبر نقله مباشرة عن طريق العديد من الشبكات التليفزيونية.

ويتم بث طواف الإمارات عبر 12 شبكة بث حول العالم، إذ تغطي خارطة البث المباشر للحدث مختلف أنحاء العالم وأبرزها القارة الأوروبية التي تحظى بالنصيب الأكبر من خلال البث في 64 دولة.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ينقل الحدث على شاشات 24 قناة تليفزيونية وذلك بالتعاون مع قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين.

وتتولى قنوات فلو سبورت وتوبو سبورت نقل منافسات الطواف إلى أمريكا الشمالية وكندا، بينما تنقل قناة تي دي الطواف في المكسيك.

كما تنقل عدد من القنوات التليفزيونية الطواف بشكل مجاني حول العالم وهي قنوات راي الإيطالية وسكاي سبورت وسوبر سبورت بالإضافة إلى دازان في نيوزيلندا.

تتويج

ترتيب المرحلة الأولى

1- فريق جامبو فيزما 16.49 دقيقة

2- فريق صن ويب 16.56 دقيقة

3- فريق البحرين مريدا 16.58 دقيقة

4- فريق سكاي 17.03 دقيقة

5- فريق موفي ستار 17.07 دقيقة