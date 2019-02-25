«ميزة ومخلاب ومرموقة» تُحلّق برموز هجن الوثبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

تواصلت، أمس، لليوم الخامس على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهد اليوم الخامس، منافسات سن الإيذاع لهجن الجماعة، التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على مدار 36 شوطاً، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، بينما شهدت الفترة المسائية 14 شوطاً، خصصت الأشواط الثمانية الأولى لرموز الإيذاع الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات والإنتاج، ويواصل المهرجان فعالياته اليوم، بإقامة منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث يبرز الصراع على 4 رموز غالية، ستشهد منافسة قوية بين شعارات المؤسسات الكبرى.

«هاتريك» النيادي

وتألقت هجن شعار حميد سعيد النيادي في أشواط الرموز، بعدما أن حلقت بـ 3 رموز، وسجلت هاتريك في منافسات أمس، لتحصد الناموس، وتتعطر الهجن برائحة الزعفران، حيث خطفت «ميزة» لحميد سعيد النيادي، أول رموز الإيذاع، كأس الأبكار المحليات، بالإضافة إلى الجائزة المالية، وقدرها مليون درهم، بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 8.58.2 دقائق، إذ حسمت الشوط في الأمتار الأخيرة، بعد منافسة شديدة مع «هملولة» لفرج علي بن حمودة الظاهري، التي حلت ثانية، فيما جاءت في المركز الثالث «حكمة» لمظفر خموشة العامري، وأهدى «مخلاب» شعار حميد النيادي، الرمز الثاني، بالفوز ببندقية الإيذاع الجعدان المحليات في الشوط الرئيس الثاني، بتوقيت قدره 8.57.00 دقائق، متفوقاً على «لبيب» لعلي بن حمودة الظاهري في المركز الثاني، و«قزاز» لسعيد حمد بن دري الفلاحي الذي جاء ثالثاً، وسجل شعار حميد سعيد النيادي الهاتريك في الشوط الرئيس الثالث، بعد فوز «مرموقة» بكأس الأبكار المهجنات، ومليون درهم، إذ وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.57.08 دقائق، بينما حلت في المركز الثاني «منصورة» لعلي فرج بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثالث «يقين» لموسى عبد العزيز الموسى، وسجل «غازي» لخالد حميد حارب المهيري ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات، ليحصد البندقية و800 ألف درهم، محققاً زمناً قدره 9:59:04 دقائق، وبفارق بسيط عن «الشرس» لمحمد سهيل بن عويضان، الذي حل وصيفاً، بينما جاء "الدرعي" لعبد الله بن عفصان المنصوري في المركز الثالث.

أشواط الإنتاج

وفي أشواط الإنتاج، توجت «رسمية» لخليفة بن زاهرة الخييلي بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، لتحصد الرمز الخامس ومليون درهم، وأنهت السباق بزمن قدره 8:58:08 دقائق، بينما حققت «وتر» لسعد طالب بن شريم المري، المركز ثاني، وفي المركز الثالث جاءت «الصبور» لسهيل بالدليلة العامري، وشهد الشوط السادس للجعدان المحليات الإنتاج، فوز «ضاري» لمحمد بن صالح الحميري، لينتزع البندقية و800 ألف درهم، تاركاً المركز الثاني لـ «صياد» لعلي بن حليس العفاري، فيما جاء في المركز الثالث «مولع» لأحمد بن سلطان، وفي الشوط الرئيس السابع، حلقت «فدوة» لسالم إبراهيم بالكور المزروعي، بكأس الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، لتحصد الناموس و مليون درهم، مسجلة زمناً قدره 9.06.7 دقائق، فيما جاءت في المركز الثاني «جواهر» لنهيان بن حمد العامري، وفي المركز الثالث، حلت «الظبي»، وأهدى «شاهين» مالكه حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، آخر رموز سن الإيذاع لهجن الجماعة.

سعادة

أعرب ملاك الهجن الفائزة بالناموس ورموز الإيذاع، عن سعادتهم بالتتويج في المهرجان الختامي السنوي في الوثبة، موجهين الشكر للقيادة الرشيدة، على دعم رياضة الهجن، كونها رياضة تراثية، حظيت باهتمام الآباء والأجداد، وهو ما كان له أثر كبير في تطور هذه الرياضة في السنوات الماضية.