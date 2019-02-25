«منتخب الإرادة» يدشّن معسكره اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

يبدأ منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم من «ذوي الإعاقة الذهنية» معسكره الإعدادي اليوم في أبوظبي، دبي، والعين، استعداداً لنقطة انطلاق الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتي تنطلق من 14 وإلى 22 مارس، هذا الحدث الإنساني الرياضي المتفرد والذي يجمع على ملاعبه وصالاته الرياضية، أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من 94 دولة من مختلف قارات العالم، وتضم بعثة منتخبنا الوطني 420 فرداً، منهم 302 رياضي، و118 جهازاً فنياً وإدارياً، وطبياً، وتعتبر البعثة الأضخم في تاريخ مشاركات الرياضة الإماراتية، حيث إنها المرة الأولى التي يسجل فيها 302 رياضي، ينافسون في 24 لعبة.

من جانبه، قال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن الاستعدادات والتحضيرات للألعاب العالمية تسير بشكل جيد، فالمعسكر يدشن بداية من اليوم، ويكون العدد الأكبر من منتخب الإرادة في مدينة العين، وسيكون في أبوظبي معسكر للفتيات، كما تستضيف دبي جزءاً من المعسكر. وأوضح أن منتخب الإرادة هو الأكبر عدداً في تاريخ المشاركات الرياضية، وسيخوض غمار منافسات الألعاب العالمية في 24 رياضة، وقد استحدثت رياضات الغولف، الجمباز، السباحة، والجودو، وسيكون أبطالنا حاضرين في منافساتها خلال العرس العالمي للألعاب العالمية.

وأضاف الهاشمي: أشكر جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والشخصيات العامة، والجميع مرحب بزيارته لمعسكر أولادنا وبناتنا، من أجل منحهم الطاقة الإيجابية، خلال المعسكر الإعدادي.