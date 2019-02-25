102 فتاة إماراتية في الأولمبياد الخاص

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

للمرة الأولى في تاريخ الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص يصل عدد مشاركة الفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هذا العدد من مشاركة الفتاة، حيث بلغ عدد الفتيات المشاركات في الألعاب العالمية أبوظبي 2019 والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 396 فتاة من 20 دولة من بين الـ194 دولة المشاركة في الألعاب، يشاركن في 16 رياضة أولمبية من بين الـ24 رياضة أولمبية تشهدها الألعاب. وتشارك الإمارات بـ102 فتاة للمرة الأولى.

اهتمام متزايد

ومن جانبه عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي عن سعادته البالغة لوصول عدد اللاعبات الى هذا الرقم، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بمشاركة الفتاة في أنشطة الأولمبياد الخاص في مختلف برامج المنطقة، حيث تشهد كل الألعاب زيادة مطردة في عدد مشاركة الفتيات، إلا أن ألعاب أبوظبي فاقت كل التوقعات، فهناك 396 فتاة من عشرين دولة من دول المنطقة، الأمر الذي يجعلنا نثق في أننا نسير في الطريق الصحيح، من خلال الحرص على أن تحتل الفتاة مكانة بارزة في أنشطة الأولمبياد الخاص، فحين تشارك الفتاة في 14 رياضة أولمبية في ألعاب عالمية تشهد مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة.

أشار أيمن عبدالوهاب إلى أن مشاركة الفتاة في الألعاب الإقليمية السابعة 2010 التي أقيمت بدمشق 305 فتيات، وفي ألعاب القاهرة الثامنة 2014 بلغ عددهن 215 لاعبة من بينهن 27 شريكة، بينما يصل عددهن في إقليمية أبوظبي التاسعة 429 لاعبة، وها نحن نصل إلى عالمية أبوظبي بهذا العدد المفرح من مشاركة الفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.