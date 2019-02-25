«بولينغ الإمارات» وصيف العرب

المصدر: دبي-علي شدهان

عادت بعثة منتخب الإمارات الأول للبولينغ، إلى الدولة فجر أمس، عبر مطار دبي الدولي، وفي جعبتها 3 ميداليات «ذهبية وفضيتان»، ووصافة الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة العربية التاسعة للرجال، والخامسة للسيدات التي أسدل الستار على منافساتها الجمعة الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وحظيت بعثة «بولينغ الإمارات» باستقبال مميز، حضره جمال قاسم سلطان البنا نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد البولينغ، وأحمد مراد المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من اللاعبين القدامى، وضمت البعثة، أحمد خميس العلي رئيساً، ومنتخب الرجال المؤلف من سيد إبراهيم الهاشمي وحسين السويدي ومحمد النعيمي وحمد الخييلي وأحمد المهري ومحمد عبد الله، ومنتخب السيدات المكون من رحمة مبارك الشرقي وهند الحمادي وزينب الحمادي وسارة الملا، والأمريكي ميكا مدرباً، وأحمد عتيق المري مدرباً مساعداً.

3 ميداليات حصاد

وتمثل حصاد «بولينغ الإمارات» في البطولة العربية، بنيل 3 ميداليات، حصدها جميعاً النجم سيد إبراهيم الهاشمي، بفوزه بذهبية الأساتذة «الماسترز»، وفضيتي الفردي والترتيب العام، مانحاً الإمارات وصافة الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة العربية.

إنجاز كبير

وأهدى جمال قاسم سلطان البنا نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ، حصاد «بولينغ الإمارات» في البطولة العربية، إلى شعب وقيادة الإمارات، واصفاً النتيجة بالإنجاز الكبير، معللاً ذلك بكون أغلب عناصر منتخب الرجال من الشباب، مشيداً بأداء ونتيجة صاحب الخبرة، سيد إبراهيم الهاشمي، مثنياً على تفاني جميع أعضاء البعثة.

خيار المستقبل

ولفت البنا إلى أن اللاعبين من أصحاب الخبرة وعناصر الشباب، يمثلون خياراً لمستقبل «بولينغ الإمارات» في البطولات القارية والدولية خلال الفترة القادمة، معتبراً مشاركة المنتخب في البطولة العربية ناجحة، نظراً للظروف التي واجهت مراحل إعداده، وتعذر مشاركة نجوم معروفين من أصحاب الخبرة، أمثال شاكر علي ومحمود العطار، نتيجة ظروف عملهم.

بعد الابتعاد

وعن إشراك صاحب الخبرة سيد إبراهيم الهاشمي مع المنتخب، بعد سنوات من ابتعاده عن المشاركات، أجاب البنا بالقول: الهاشمي من الأسماء المميزة في تاريخ وحاضر ومستقبل «بولينغ الإمارات»، وهو دائماً ما يقدم مستويات باهرة في أغلب مشاركاته مع المنتخب، نتيجة التزامه العالي بالتدريبات، ورغبته العالية في خدمة المنتخب، وإصراره على تقديم خلاصة تجربته الطويلة مع زملائه، وقد أثبت كل ذلك في البطولة العربية، بفوزه بثلاث ميداليات.

20 عاماً

وأضاف البنا قائلاً: لعبة البولينغ تختلف كثيراً عن الألعاب أخرى، ومنها كرة القدم، البولينغ لا تتوقف على اللاعب الشاب فقط، دائماً ما نرى نجوماً كباراً يمثلون بلدانهم، وقد تعدوا سن الأربعين أو أكثر بكثير، الخبرة دائماً مطلوبة في لعبة البولينغ، وهي عامل مرجح في نتائج اللاعبين والمنتخبات، وهذا ما فعله الهاشمي تحديداً في البطولة العربية، وأثبت أنه استثمر خبرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً لمصلحة «بولينغ الإمارات» بشكل بارع، وأسهم في دفع اللاعبين الشباب للتميز والتألق، وإن لم يحالفهم الحظ في إحراز الميداليات.