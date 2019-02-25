434 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يدشنون «دولية فزاع للقوى» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى - دبي 2019)، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 434 لاعباً ولاعبة من 49 دولة، كما يشارك أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من منتخبنا الوطني، وتعتبر هذه البطولة هي أكبر دوليات فزاع لأصحاب الهمم، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. وتشهد هذه النسخة، وجود عدد كبير من أبطال العالم، أبرزهم لاعب منتخبنا الوطني محمد وحداني في سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 م، والتونسي وليد قتيلا، والأسترالي روهيد مكريكن، والماليزي موهاما محمد الحنفية في جري 100 م رجال، والبريطانية صوفي هين.

واجتمعت اللجنة الفنية للبطولة، لتأكيد الجاهزية والاستعداد للبطولة، بحضور أحمد حسن حمادي وفتحي الأشهب وفواز الهاشمي. وقال الحمادي إن دوليات فزاع دائماً ما تعكس صورة جميلة بسبب الانضباط الفني لبطولات فزاع، ووجود حكام وفنيين أكفاء، يسهمون في رفع مستوى المنافسات، وتأكيد نزاهتها. وأفاد فواز الهاشمي رئيس اللجنة اللوجستية، بأن جميع اللجان على أهبة الاستعداد لخوض تحدٍ جديد، نبين فيه قدرة الإماراتيين على خوض الصعاب ونيل والمراد، وذكر أن اللجنة اللوجستية تعمل على مدار الساعة، لتأمين احتياجات البطولة والوفود المشاركة.