افتتاح مثير لبطولة «دبي ماسترز» للطائرات اللاسلكية في «الليسلي»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أقيم حفل افتتاح مثير لبطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر أول من أمس، بنادي سكاي هب آر سي بمنطقة الليسيلي بدبي، بمشاركة أكثر من 70 طياراً يمثلون 21 دولة، وشهد الافتتاح الشيخ سهيل بن أحمد آل مكتوم والشيخ أحمد بن ماجد المعلا ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومحمد يوسف نائب رئيس الاتحاد وسالم أكرم الأمين العام وخالد العارف وعبدالله مراد عضوا مجلس الإدارة وحشد كبير من المواطنين والمقيمين من محبي وعشاق اللعبة، وقد أنشد جميع الطيارين المشاركين في العروض «شكراً حمدان وأهلاً بعام التسامح» في أرض التسامح،

وتابع الحضور طائرات الهليوكبتر وهي تحمل علم دولة الإمارات وعلم البطولة وعلم شعار «عام التسامح» ثم تابعوا عرضاً جماعياً للطائرات الهليوكبتر النفاثة قدمه 20 طياراً من أبطال العالم، وبعدها قدم أصغر طيار في البطولة الإماراتي ناصر أحمد ناصر عرضاً في مهارات قيادة الطائرات اللاسلكية ثم قدم منصور البلوشي رئيس أكاديمية سند عرضاً بطائرته النفاثة استعرض فيه قدراته الإبداعية ومهاراته الفائقة، ثم قدم الثنائي الوطني محمد بن دلموك الظاهري وإبراهيم كنشة عرضاً ممتعاً ومثيراً في الطائرات النفاثة جي 3، وعاد منصور البلوشي لتقديم عرض مميز في الطائرات النفاثة الجلايدر، ثم قدم أحد أبطال العالم عرضاً في فنون قيادة الطائرة الهليوكبتر النفاثة يرافقه كل من طارق السعدي مدير البطولة وحبيب الموسى «دينامو البطولة».