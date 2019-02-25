ملف اتحاد الدراجات يفوز بتنظيم بطولة آسيا للطريق

المصدر: Ⅶ دبي - محمود شلبي

نال ملف اتحاد الإمارات للدراجات الخاص بتنظيم بطولة آسيا للطريق لعام 2021، كل الثقة والتقدير من أعضاء المكتب التنفيذي لآسيوي الدراجات الذين منحوا ملف الإمارات 8 أصوات مقابل صوتين لمنافسه الاتحاد الكازاخستاني في التصويت الذي جرى في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر الاتحاد الآسيوي بدبي، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات، وهو إنجاز جديد يضاف للإنجازات المتعددة التي يحققها اتحاد الإمارات للدراجات، الذي أصبحت له مكانة متميزة على كل المستويات، وقد تضمن الاجتماع الذي استغرق أكثر من 5 ساعات العديد من الأمور التي تهم مسيرة الاتحاد وتطلعاته المستقبلية، ومن بينها الوقوف على استعدادات الاتحادات الآسيوية التي تستضيف بطولات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية خلال العام الجاري ومن بينها الاتحاد الأوزباكستاني الذي يستضيف بطولة الطريق في أبريل المقبل، وتطرق الاجتماع إلى بحث ملفات الاتحادات المتقدمة لاستضافة وتنظيم البطولات التي ستقام في عامي 2020 /‏ 2021 والتي تم التصويت عليها نظراً لتقدم أكثر من اتحاد لاستضافتها والذي أسفر عن تنظيم كازاخستان لبطولة المضمار وتنظيم اتحاد الإمارات لبطولة الطريق في عام 2021، فيما ينظم الاتحاد التايلاندي بطولة الطريق لعام 2020، وأكد الشعفار أن بطولة الطريق التي ستنظمها أوزباكستان في أبريل المقبل تعتبر بالنسبة له كرئيس الاتحاد الآسيوي أكبر تحدٍ نظراً للظروف الراهنة التي يعاني منها الاتحاد الأوزبكي، وحرصنا على تذليل كل المعوقات والتعاون مع الاتحاد الأوزبكي.