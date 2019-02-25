«برق 85» و«السرب 80» بطلا ختامية القوارب الشراعية 22 قدماً في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج القاربان «برق 85» لمالكه محمد جابر الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي و«السرب 80» لمالكه الحر راشد المهيري وبقيادة راشد أحمد المهيري بطلين لفئتي الشباب والناشئين ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي جرت أحداثها يوم الجمعة الماضية في شواطئ جميرا، وشهد السباق الكبير والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواجهة البحرية لدانة الدنيا (دبي) مشاركة 58 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الشباب والمخصصة للفئة العمرية من 8-21 سنة، والناشئين المخصصة من الفئة العمرية 8-16 سنة، وعقب نهاية السباق ووسط فرحة عارمة للنواخذة الشباب والناشئين مع أولياء الأمور والملاك جرت مراسم تتويج أبطال السباق بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات،

حيث تسلم النواخذة الفائزون الكؤوس والميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، وحرص عدد كبير من أولياء أمور المشاركين في فئتين الشباب والناشئين على متابعة مراحل السباق منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية جنباً إلى جنب على قوارب (القطر) بالقرب من (سينار) السباق، وذلك تشجيعاً للمشاركين على اكتساب الخبرة والتجربة ليكونوا عماد هذه الرياضة في المستقبل وتعلم مهارات هذه الرياضة وإحياء ماضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، وأشاد علي ناصر بالحبالة، بمستوى المشاركة في السباق والجولة الختامية بوصول العدد إلى 58 قارباً في فئتين اثنين شباب وناشئين، الأمر الذي يعكس التطور والاهتمام بهذه الرياضة وتأهيل سواعد قادرة على المنافسة على هذا الموروث والمشاركة مستقبلاً في الفئات الكبيرة 43 و60 قدماً، والمضي بالتالي قدماً من أجل تواصل الأجيال والمحافظة على إرث الآباء والأجداد.