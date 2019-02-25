«الأولمبية» تعزز شراكاتها المجتمعية استعداداً لليوم الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصلت زيارات فرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية استعداداً للنسخة الرابعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني الذي ينطلق 7 مارس المقبل على مدار 24 ساعة متواصلة بمشاركة مختلف فئات المجتمع في أنشطة رياضية متعددة بهدف استثمار الطاقات وإسعاد الناس في أجواء إيجابية تسودها البهجة والسرور،

حيث قام وفد من اللجنة الأولمبية يتقدمه طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، بزيارة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واستقبله اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في حضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، كما بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية، سبل التعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، وحضر اللقاء صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون الفنية والرياضية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وبطي العبدولي مدير مكتب متابعة الأداء والتطوير.

المشاركة الفعّالة

ورحب الشنقيطي، بالمشاركة الفاعلة من جميع الهيئات والمؤسسات بالدولة، في فعاليات الحدث المجتمعي الكبير الذي يحمل في طياته رسائل سامية وغايات نبيلة مضمونها الأساسي، يتلخص في شعار الإمارات تجمعنا الذي نجح في استقطاب مختلف المراحل والفئات العمرية لرسم لوحات زاهية في حب الإمارات خلال النسخ الثلاث الماضية، وبدوره، قال اللواء محمد أحمد المري: دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول الأكثر تعايشاً نظراً لوجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها بتناغم وتلاحم وحب،

وجاءت مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرة الأولى عام 2015 لتترجم أهمية الرياضة في حياة الفرد وتعكس ضرورة جعلها أسلوب حياة معاصراً لينعم الإنسان بحياة صحية ويتمتعون بمستويات عالية من اللياقة، وأكد المري أن حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مفهوم التسامح من خلال هذه المبادرات التي تبث السعادة بين أفراد المجتمع دون التمييز بين عرق أو جنس أو دين أو لون وتعزز التعاون ومبدأ العمل الجماعي للوصول بالإمارات إلى المراكز الأولى في المستويات كافة، وفي ختام الزيارة، تسلم محمد المري درعاً تذكارية من اللجنة الأولمبية قدمه طلال الشنقيطي.