سيطرة إماراتية على خامسة جولات «دولية الدراجات المائية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

سيطر أبناء الإمارات، على جوائز الجولة الختامية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي اختتمت أخيراً، ونظمها نادي الشارقة للرياضات البحرية بمياه بحر الخان في مدينة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بمشاركة 70 متسابقاً مثلوا 7 دول، وتوّج علي سالم المدفع، الفائزين بحضور كل من حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وأعضاء اللجنة المنظمة من أعضاء نادي الشارقة البحري، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مانع المزروعي بصدارة منافسات الفلاي بورد، تلاه سعود الحمادي، ثم ماجد حبيب ثالثاً وجميعهم من الإمارات،

وفي منافسات الاستعراض الحر حقق متسابقو الإمارات الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى وهم على التوالي راشد الملا، وعبد الجليل علي، عبد العزيز مطر، وفاز بفئة واقف جي بي 1 المتسابق الفرنسي ستيفن دولياك،

وتصدر فئة جالس جي بي 3 متسابقو الإمارات وهم عامر عبد الرازق، وعبدالله الحمادي، وجمال عبدالله، كما سيطر أبطال الإمارات على فئة جالس جي بي 3 عبر كل من عامر عبد الرازق، وعبدالله الحمادي، وجمال عبدالله، على الترتيب، وفاز بفئة واقف جي بي 2 الإماراتي عبدالله الحمادي، وتصدر زميله سلمان عبد الواحد فئة جالس جي بي 2، وكانت الكلمة لمتسابقي الإمارات في فئة الماسترز فوق 30 سنة لكل من محمد المري وحريز المر بن حريز وراشد السويدي، وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3 احتل الإماراتي أحمد عيسى المركز الأول، كما احتل أبناء الإمارات سباق واقف ناشئين جي بي 3 وهم على التوالي علي عيسى، عمر الحمادي، وسعود العوضي.