النصر يهدي إنجاز سيدات اليد إلى حمدان بن راشد

المصدر: Ⅶ العين - فائز بجبوج

بعد حصول سيدات نادي النصر لكرة اليد على لقب بطولة الدوري العام للموسم الحالي، إثر فوزهن على فريق الجزيرة 29/‏‏31 أول من أمس، في النهائي المثير الذي أقيم على الصالة النهيانية الرياضية بمدينة العين، أهدى عبدالرزاق السيد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، الإنجاز الأول من نوعه لسيدات النادي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وقال إن الفريق أثبت جدارته واستحقاقه بالتتويج، مشيراً إلى أنه فريق حديث وجديد في فرق النادي، واستطاع في ظهوره بالموسم الثاني بساحات اللعبة، أن يفرض اسمه، ويكتب أعضاؤه أسماءهن بأحرف من ذهب، في سجلات اتحاد اليد والنادي، كما أن الفوز الغالي جاء على حساب فريق يسيطر على جميع بطولات سيدات اليد، منذ أكثر من خمس سنوات، مشيراً إلى أن الاهتمام والدعم الكبير من قيادة النادي بجميع الألعاب، هو سر التفوق.

أداء عالٍ

وكان الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، راعي الختام، قد توج سيدات النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وحصلت سيدات الجزيرة على الميداليات الفضية، وأشادت أنيسة الشدادي عضو اتحاد اليد، رئيسة اللجنة النسائية، بالنجاحات التي شهدتها البطولة، والتي تمثل باكورة بطولات الجنس اللطيف للموسم الحالي، وثمنت الأداء العالي من الفريقين، وأنه شكل مسك الختام لهذه البطولة، ووجهت التهنئة لفريق النصر البطل، الذي أكد حضوراً قوياً، رغم حداثة عهده، وأضافت أن هذا لا يقلل من شأن فريق الجزيرة، الذي بدوره سعى جاهداً للدفاع عن اللقب.

دعم واهتمام

وأشادت نسرين بن درويش مشرفة فريق سيدات اليد بالنادي، بالدعم والاهتمام الكبير من قبل قيادة النادي وشركة الألعاب الرياضية بالنادي، وأضافت أن تتويج فريق سيدات اليد بالنصر، جاء بعد جهد كبير، ووسط إصرار وتصميم من الجميع، سواء أجهزة إدارية أو فنية أو من بنات النصر على أرض الواقع، وأسفر عن فوز رغم صعوبته على فريق كبير بحجم فريق الجزيرة، الذي كان يسيطر لفترات طويلة على جميع ألقاب بطولات الجنس اللطيف.

وضمت القائمة الذهبية لبطلات دوري اليد، كلاً من اللاعبات علياء راشد ونوف عادل وابتسام سعيد وخديجة فهد وعائشة علي وأماني حسين وريم حمزة ونورة سالم ومريم حسن ومبرة عيسى وروضة عيسى وعائشة خالد وأمسيات داوود، والمحترفتين أماندا ميدريروس وبرونا ميديروس..

مشوار الذهب

لعبت سيدات فريق النصر 7 مباريات خلال مشوارهن ببطولة الدوري، منها 6 مباريات في الدوري العام (ذهاباً وإياباً)، وفزن في 5 مباريات، وخسرن مباراة واحدة في الدور الأول، أمام فريق الجزيرة بنتيجة 33/‏25، ومن ثم الفوز في المباراة الفاصلة أول من أمس، على الجزيرة 31/‏29، ليحسمن اللقب.