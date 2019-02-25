«دو» تكسب «درع التفوق» للنسخة الأولى من ألعاب الشركات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار أول من أمس بنجاح كبير على فعاليات النسخة الأولى لدورة الألعاب الرياضية للشركات، وحصد فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، المركز الأول في نتائج موظفيه في إجمالي الألعاب، ونال درع التفوق الذي سيحتفظ به للنسخة المقبلة، إلى جانب برنامج صحي متكامل للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم إماراتي، كما نالت «دو» جائزة التميز التي قدمت للشركة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في البطولة بتواجد أكثر من 100 موظف منها، وذلك تعبيراً عن الالتزام والتركيز تجاه صحة وعافية الموظفين، فيما نال فريق مجموعة بوسطن للاستشارات جائزة الروح الرياضية، إلى جانب تكريم فريق بنك دبي الإسلامي الذي حقق أفضل نتائج لفريق ضم أقل من 20 موظفاً، كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الفردية والجماعية وأفضل اللاعبين في المنافسات المختلفة،

وتعد دورة ألعاب الشركات، المبادرة الرائدة من نوعها الموجهة لقطاع الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتأتي ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمتها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، وشارك في الحدث الذي رفع شعار «عام التسامح» أكثر من 1100 موظف وموظفة من 47 جنسية مختلفة يمثلون عدداً كبيراً من الشركات الخاصة في الفعاليات التي أقيمت على مدار يومين وشملت 18 مسابقة فردية وجماعية، أقيمت في المدرسة السويسرية بدبي، وفي ختام المنافسات قام محمد الحصري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى والحاصلين على جوائز التميز.