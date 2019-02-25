فيدرر يبحث عن دخول نادي الـ100

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد السويسري روجيه فيدرر المصنف 7 على العالم، وصاحب الـ 99 لقباً في مسيرته الاحترافية في التنس منها 7 ألقاب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أنه جاء إلى دبي بحثاً عن تحقيق اللقب رقم 100 في مسيـرته.

وقال فيدرر في تصريحات صحافية: بطولة دبي هي المكان الأنسب لي لحصد لقبي العالمي الـ 100 في مسيرتي الاحترافية بعد أول لقب حققته في عام 2000، دائما أفضل اللعب هنا وتتويجي بـ7 ألقاب يؤكد أنها الأقرب إلى قلبي، وأتطلع للتواجد فيها باستمرار.

وأضاف: نوعية الأرضية الصلبة في دبي تتناسب مع أسلوب وطريقة لعبي، كما أحظى بدعم جماهيري كبير، وهو ما ساعدني على حصد الرقم القياسي في الفوز باللقب، وأتطلع مرة أخرى للفوز على الرغم من صعوبة المهمة في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وتابع: أمر رائع أن ترتبط نجاحاتي باسم دبي التي احرص دائماً على العودة إليها حتى في إجازتي السنوية، لقبي العالمي الأول جاء في بطولة ميلان عام 2000 حين كانت «سوق دبي الحرة» راعياً لتلك البطولة، وأعود في 2019 إلى بطولة «سوق دبي الحرة» على أمل دخول نادي الـ100.

وأشار فيدرر إلى التحديات التي تواجهه في البطولة وقال: علينا أن نكون واقعيين والسير خطوة بخطوة وعدم استباق الأحداث، خصوصاً أن مواجهات عديدة وقوية تنتظرني هنا، بداية من مباراتي الافتتاحية أمام الألماني فيليب كولشرايبر الذي لعبنا سوياً قبيل أسابيع ويعرف كل منا نقاط قوة وضعف الآخر.