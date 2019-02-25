حشر بن مكتوم: نجومية التنس تحتاج إلى تضحيات

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري

صرّح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أن تحقيق النجومية في هذه الرياضة يحتاج إلى تقديم العديد من التضحيات والصبر، محمّلاً سبب تراجع التنس في الإمارات إلى الأندية التي تخلّت عن مسؤوليتها وقامت بتجميد اللعبة، ومشيراً إلى أن الأندية تنظر إلى التنس كلعبة منافسة لكرة القدم والحال أنها رياضة مختلفة وجمهورها غير.. ومتسائلاً عن الأسباب الحقيقية التي دفعت كل الأندية لتجمّد نشاط التنس دون سواها من الرياضات الأخرى، وقال: الألعاب الرياضية جميعها مهمّة ولا يوجد لعبة منافسة للأخرى ولكل منها جمهورها وممارسوها، فلماذا تحرم الأندية شبابنا من ممارسة التنس لديها؟

جاءت تصريحات الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم لـ«البيان الرياضي» خلال حضوره نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي اختتمت منافساتها أول من أمس بتتويج السويسرية بليندة بينششيتش بطلة للنسخة 19 على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا.

شعبية

ودعا رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الأندية إلى ضرورة مراجعة حساباتها وإعادة الاعتبار للعبة التي تحظى بشعبية واسعة في الدولة من مختلف الجنسيات وملاعبها منتشرة في كل مكان حتى في ساحات المنازل، وقال: التنس لعبة فردية مميزة، يمكن ممارستها دون التقيد بعمر معين، الأطفال الصغار يمارسونها وحتى الذين تجاوزوا الـ80 عاماً بإمكانهم ممارستها، هي رياضة ممتعة تساعد الشباب على بناء أجسامهم، والحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي متوازن. وأضاف: لا أعرف سبب تخلّي الأندية عن التنس وسرّ العداوة التي تضمرها لها، قد يعتبرونها منافساً لكرة القدم، ولكنها ليست كذلك، التنس حلقة مكمّلة لبقية الرياضات.

وأكد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن صناعة بطل إماراتي في رياضة التنس، ورحلة الوصول إلى العالمية، بحاجة إلى تقديم العديد من التضحيات إضافة إلى تشجيع الجيل الناشئ على ممارسة هذه الرياضة في عمر متقدم، مشيراً إلى أن عزوف اللاعبين عن استكمال المسيرة في رياضة التنس هو نتيجة عوامل عدة أبرزها عدم تعاون الأندية، وأضاف: كنا نملك قاعدة واسعة من اللاعبين الصغار لكنهم لم ينجحوا بسبب افتقادهم دعم الأندية، وحتى تكون لاعباً محترفاً على مستوى عال سيكون ذلك على حساب الدراسة وهو أمر يرفضه أغلب اللاعبين.

خطة

وكشف الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم عن وجود خطة مستقبلية للتواصل والتنسيق مع مختلف الأندية في الدولة لإعادة الاعتبار للعبة، وقال إن الدولة تمتلك مواهب وخامات مميزة من اللاعبين في المراحل تستحق الاهتمام والرعاية، حيث إن احتراف رياضة التنس يتطلب تقديم تنازلات أخرى في الحياة أسوة ببعض الرياضات والألعاب الأخرى. كما تطرق الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، في حديثه، إلى الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الدولي للتنس، وقال إن الخطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة مع الاتحاد الدولي للعبة والاستفادة من خبرات أهل الاختصاص وتبادل الأفكار بين الطرفين سعياً إلى تطوير رياضة التنس مما ينعكس إيجاباً على مستقبل اللاعبين لإعداد جيل مشرق في رياضة التنس.

وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حققت العديد من النجاحات ليس على مستوى المنافسة وحسب، وإنما بدورها في تشجيع مختلف أفراد المجتمع للانخراط في هذه اللعبة، مشيراً إلى أنها مكسب للإمارات وتسويق ممتاز لصورة دبي في العالم بفضل استضافتها لكبار النجوم والنجمات على مدار تاريخها.

قمة

تقام قمة الجولة الأولى لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال بين السويسري روجيه فيدرر المصنف 7 عالمياً والألماني فيليب كوليشرايبر المصنف 33 الساعة السابعة مساء على الملعب الرئيس، فيما تنطلق أول مباراة الساعة الثانية بعد الظهر وتجمع بين الإيطالي توماس فابيو والأسباني فيرنادو فيرداسكو، تليها مباراة الجورجي نيكولوز بازيلاشفيلي مع الروسي شافشينكو.