الإمارات تنضمّ إلى مبادرة «تنس الصغار»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

انضـمّ الاتحاد الإماراتي للتنس إلى مبادرة «تنس الصغار» التي تهدف لاكتشاف المواهب ودعمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة، وتضمّ أكثر من 100 دولة حول العالم منها 25 دولة آسيوية.وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس وأنيل خانا نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي للتنس بالتوقيع على اتفاقية الانضمام إلى المبادرة، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بقاعة المجلس، على هامش نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات أول من أمس.

ورحب أحمد عبدالملك أهلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بانضمام تنس الإمارات لهذه المبادرة ووصفها بالمهمة في طريق تطوير اللعبة وتطوير اللاعبين المواطنين، مؤكداً أن اللجنة الفنية في الاتحاد حريصة على الاستفادة الكبرى من هذه المبادرة.

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الدولي للتنس ورشة عمل في الهيئة العامة للرياضة حضرها الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين والأمين العام المساعد خالد المدفع ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي والأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي وأعضاء مجلس الإدارة سارة باقر ومريم أهلي وعدد من القيادات الرياضية