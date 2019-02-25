بينشيتش تقفز في سماء دبي احتفالاً بلقب السيدات

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

احتفلت السويسرية بليندة بينشيتش بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بقضاء أوقات ممتعة في القفز بالمظلات بسكاي دايف دبي، رغم معارضة والدها لطريقة احتفالها، وقالت: القفز بالمظلات هوايتي المفضلة، وأنا في طريقي إلى دبي، كنت أفكر بقضاء بعض الوقت في القفز بعد انتهاء مشواري بالبطولة، لم أكن أتوقع أن ذلك سيكون عبارة عن احتفالية باللقب، أنا سعيد للغاية بالتتويج، وبتنفيذ ما كنت أخطط له.

وأضافت: والدي يعارض القيام بذلك، وقال لي لماذا تجازفين بحياتك بهذا الشكل، فأجبته بأننا نقضي أغلب أوقاتنا في الطائرات.

وصرحت البطلة الجديدة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، أنها تكن احتراماً كبيراً للتشيكية بيترا كفيتوفا، لأنها لاعبة استثنائية وبطلة رائعة، وقالت: أكن لها كل الاحترام والتقدير، إنها لاعبة استثنائية وبطلة رائعة، من الصعب الفوز عليها، لكنني حققت ذلك بثقتي في نفسي، وكنت أحاول الذهاب من نقطة إلى أخرى، أقترب ثم أقترب، إلى أن تمكنت من ذلك. وكانت بينشيتش فازت على كفيتوفا في المباراة النهائية أول من أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-3 و1-6 و6-2.

ثقة

واعترفت بينشيتش (21 عاماً)، أن نتيجة المباراة لا تعكس حجم الصعوبة التي واجهتها للتغلب على اللاعبة التشيكية، التي طالما اعتبرتها واحدة من اللاعبات اللاتي ألهمتها بأدائها الرائع والقوي، وتعلمت منها الكثير في لعبة التنس، وقالت: نعم، المباراة جاءت صعبة للغاية، اللعب مع بيترا، دائماً هكذا، إنها تضرب بقوة، ونجحت في استعادة ثقتها في المجموعة الثانية، والفوز بسهولة، وأعتقد أني ساعدتها على ذلك، لأني لم أبدأ بطريقة جيدة، لكنني نجحت في قلب المعادلة في المجموعة الثالثة، وحسمتها لصالحي.

وأوضحت اللاعبة السويسرية، أن فوزها باللقب أمر لا يصدق، خصوصاً أنها كانت قريبة من مغادرة البطولة في ربع النهائي، عندما تغلبت بصعوبة على البلاروسية أرينا سابالينكا، بشوط كسر التعادل.

وعبرت بينشيتش عن سعادتها بتحسن مستواها في الفترة الأخيرة، وبقدرتها على التغلب على 4 من ضمن المصنفات العشر الأوائل على العالم في دبي، وهن ارينا سابالينكا المصنفة 8، الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 2، وأخيراً التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفـة 4.