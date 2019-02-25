دبي تستضيف مقراً لـ«البارالمبية الآسيوية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في أبوظبي اتفاقية بين الإمارات واللجنة البارالمبية الآسيوية بشأن استضافة مقر اللجنة المعنية بتنظيم الأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي.. وعن اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي رئيس اللجنة بحضور عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لقطاع الرياضة وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبموجب الاتفاقية سيكون المقر الدائم للجنة البارالمبية الآسيوية في دبي.