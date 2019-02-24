القبيسي: نبني جيل "خبرة وشباب" لـ "بولينغ الإمارات"

المصدر: دبي-علي شدهان

أهدى محمد خليفة القبيسي رئيس مجلس إدارة اتحاد البولينغ، حصاد منتخب الإمارات الأول في البطولة العربية التاسعة للرجال والخامسة للسيدات التي اختتمت الجمعة في مصر بالحصول على وصافة الترتيب العام بثلاث ميداليات، ذهبية وفضيتان، إلى قيادة وشعب الإمارات، مشددا على أن النتيجة تعد إنجازا كبيرا في ضوء الظروف التي واجهت مراحل إعداد المنتخب قبل المشاركة في البطولة العربية، مشددا على أن جهود اتحاده متواصلة من اجل بناء جيل مزيج بين الخبرة والشباب لـ "بولينغ الإمارات".

ووجه القبيسي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضية برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، مثنيا على دور مجلس إدارة الاتحاد، وجهود رئيس وأعضاء البعثة، وحرص اللاعبين على العودة إلى الوطن بنتيجة تثلج صدور الجميع، مشيدا بعزيمة وحرص صاحب الخبرة سيد إبراهيم الهاشمي وتفانيه في حصد 3 ميداليات، مشيرا إلى أن الجميع تعود من الهاشمي التفاني واللعب بحرص ورغبة عارمة من اجل تحقيق أفضل النتائج.

ونوه القبيسي إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن جهود لاعبي الخبرة، سيد إبراهيم الهاشمي وشاكر علي وحسين السويدي في أي مشاركة قادمة للمنتخب الوطني إلى جانب جهود اللاعبين الشباب، معتبراً المزج بين الخبرة والشباب، أمرا لا بد منه في البناء للمستقبل.