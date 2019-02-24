سيدات النصر بطلات دوري كرة اليد

المصدر: Ⅶ العين ـ فائز بجبوج

توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فريق سيدات اليد بنادي النصر بدرع دوري سيدات اليد عقب فوزهن على سيدات الجزيرة حامل اللقب بنتيجة 31- 29، بختام المباراة الفاصلة والنهائية للبطولة والتي أقيمت على أرض صالة النهيانية الرياضية بمدينة العين، وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 20 - 20 وتم إحالة المباراة لوقتين إضافيين وانتهى بالتعادل 27 - 27، وأحيلت المباراة لضربات الترجيح والتي حسمتها بنات القلعة الزرقاء بنتيجة 31- 29.

وبهذا الفوز أوقفت سيدات اليد بالقلعة الزرقاء سيطرة بنات الجزيرة على ألقاب البطولات منذ انطلاقتها قبل خمسة مواسم.

وعقب ختام المباراة التي أدارها الحكمان محمد ناصر وياسر النقبي وعلى الطاولة أمل ناصر وموزة الشامسي وراقبها ياسر سليم توج الشيخ سعيد بن طحنون فريق سيدات النصر بدرع البطولة والميداليات الذهبية والفضية لفريق الجزيرة والبرونزية لفريق سيدات شباب الأهلي الثالث، كما تم تكريم حكام المباراة، والتي شهدها عضوا الاتحاد عبد الله الكعبي وأنيسة الشدادي وعدد من مسؤولي الناديين.