31 متسابقاً يرسمون التحدي على كاسر الأمواج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، اختتمت مساء أول أمس الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية بنجاح كبير ومشاركة وصلت للمرة الأولى إلى 31 متسابقاً .وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الفائزين والأوائل في المسابقة كما قدم التهنئة لكل المشاركين والحاضرين خلال هذا اليوم المتميز، وقال الرميثي: ارتفاع عدد المشاركين ووصوله إلى أرقام قياسية لم يكن متوقعاً بالنسبة لنا قبل انطلاق السباق وخاصة أن عدد المشاركين في النسخة الماضية كان تسعة متسابقين فقط وتضاعف عدد المشاركين هو إنجاز كبير .