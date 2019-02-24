اختتام منافسات دولية سلطان بن زايد لالتقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، الفائزين في منافسات اليوم الختامي لدولية سلطان بن زايد آل نهيان الدولية لالتقاط الأوتاد، التي نظمها نادي تراث الإمارات، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، ومشاركة فرسان من الدولة ومملكة البحرين وبريطانيا وألمانيا والمملكة المغربية.حضر التتويج حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، وعبد الله المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي.

تصدر فريق الإمارات مسابقة التتابع، وحل الفريق المغربي ثانياً، والفريق البريطاني ثالثاً، كما حصل فريق الإمارات على جائزة أفضل فريق، متفوقاً في النقاط على المغرب.