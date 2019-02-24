سعود بن صقر: الإمارات تحظى بمكانة مرموقة في الجوجيتسو

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي، و«وام»

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن رياضة الجوجيتسو باتت تتمتع بحضور واهتمام دولي واسع وبخاصة على مستوى دولة الإمارات وذلك بعد استقطاب اللعبة وفوداً من المحترفين على مستوى العالم للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية التي تنظمها الدولة نتيجة للدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمنطقة الظيت أمس وفداً رسمياً من اتحاد الإمارات للجوجيتسو وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي عقدت منافسات نسختها الخامسة في الإمارة على مدى يومي الجمعة والسبت.

وضم الوفد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وعبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة.

وأشاد سموه بالجهود الريادية التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في سبيل ترسيخ مكانة هذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع حيث استطاعت الدولة أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخارطة العالمية للرياضة إلى جانب نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل الأندية والمراكز الرياضية في جميع إمارات الدولة.

من جانبه تقدم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على الاستقبال والدعم الكبير لأبنائه الرياضيين والذي أسهم في تعزيز رصيد الدولة من الإنجازات والنجاحات.

وأشاد الظاهري باهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ببطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي يقدم لها الدعم والرعاية المباشرة كل عام في دلالة على حرصه ومتابعته الدائمة.

جدير بالذكر أن بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو اختتمت أمس منافسات النسخة الخامسة التي استقطبت على مدى يومين عدداً كبيراً من المحترفين على مستوى البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019.

ختام

وتحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وبحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، اختتمت بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو منافسات نسختها الخامسة، بصدارة الأندية الإماراتية التي حصدت المراكز الأولى.

وحضر البطولة في اليوم الثاني، محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد سلطان يوسف النعيمي المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، وجمال سيف الجروان عضو مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأحمد علي المهبوبي، رئيس لجنة تطوير الأندية عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي، ومحمد حميدان الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد.

أبرز النتائج

وتصدر نادي العين ترتيب الأندية العام في البطولة بإجمالي 2050 نقطة، فيما حقق المركز الثاني نادي «أيه إف إن تي» بإجمالي 1680 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث بإجمالي 1650.

وشهدت منافسات اليوم الثاني توزيع 100 ميدالية ذهبية، و90 فضية و69 برونزية، والتي تقاسمها اللاعبون من مختلف الجنسيات .

وتحظى بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستويات المحلية والدولية كونها آخر فرصة للاعبين ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019 لرفع نقاط تصنيفهم العام وفق التصنيف الدولي المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

حضور

حضر البطولة خلال منافسات اليوم الثاني لجنة برنامج «المدن المضيفة» للأولمبياد الخاص 2019، وذلك في إطار جولة البرنامج الذي انطلق في الثامن من يناير الماضي ويستمر حتى تاريخ 11 مارس المقبل. ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج للتبادل الثقافي في المنطقة وأحد البرامج الأساسية في فعاليات الأولمبياد الخاص الذي يتعرف من خلاله الرياضيون وعائلاتهم والوفود على ثقافة وحضارة الدولة من خلال مجموعة من الأنشطة.