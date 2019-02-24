الإمارات تُبهر رماة أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

في ختام منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019، أبدت الدول المشاركة في المنافسات رغبتها في استضافة الدولة ممثلة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة لمنافسات بطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم العام المقبل على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد النجاح الباهر الذي حققته المؤسسة في تنظيم واستضافة البطولة على مدى الأربع سنوات الأخيرة.

وفي ختام منافسات البطولة التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فاز الفريق الصيني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس لمسافة 50 متراً «مختلط» . وفي المسابقة نفسها للفردي فاز البطل الأوزباكي سيرفير ابراجيموف بالمركز الأول.