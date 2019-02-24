«آية» ..الأولمبياد الخاص الحلم الأكبر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

يترقب العالم انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، من 14 وإلى 22 مارس، وتأتي مواكبة لعام التسامح، وهذه التظاهرة الرياضية الإنسانية، تضم تحت لوائها قرابة 8 آلاف لاعب ولاعبة من 191 دولة حول العالم، يقدم تنافساً خاصاً لأصحاب الهمم من «ذوي الإعاقة الذهنية»، ومع اقتراب الحدث الرياضي الإنساني المتفرد، نسلط الضوء على نجوم يتأهبون لاعتلاء منصات التتويج، ولهم قصة وحكاية مع الأولمبياد الخاص.

والمصرية آية أحمد عبد الحميد «الأولمبياد الخاص المصري»، لها قصة وحكاية، فقد استطاعت بعزيمة لا تلين، أن تحقق تاريخاً مشرفاً، فقد فازت بـ 25 ميدالية متنوعة في المسابقات التي خاضتها، بالإضافة إلى إصرارها على استكمال تعليمها، بحصولها على دبلوم التربية الفكرية، وهذا العطاء جعلها محط أنظار القائمين على الرياضة المصرية، ومنحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام الرياضة المصري من الطبقة الثالثة، وهو الأول في تاريخه في الأولمبياد الخاص المصري، أن تحصل لاعبة على وسام الدولة للرياضة.

تحدٍ

آيه أحمد، مثل الكثيرات اللاتي لم تمنعهن الإعاقة من النبوغ والتفوق ، راهنت على قوة الإرادة، وكسبت الرهان، وحررت قصة نجاحها بأحرف من ذهب، في سجل الأبطال، والبطلة المصرية تتأهب لخوض غمار الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وتجيد لعب رياضات كرة الريشة، التنس الأرضي، وكرة القدم النسائية الموحدة. وهذا التميز الرياضي لم يمنعها من استكمال دراستها.