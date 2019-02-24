السويسرية بينشيتش بطلة «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

توّج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، السويسرية بلينده بينشيتش المصنفة 45 عالمياً بلقب النسخة 19 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموعة جوائزها 2.8 مليون دولار، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وجاء تتويج بينشيتش بلقبها الأول في دبي، بفوزها أمس على التشيكية كفيتوفا المصنفة 4 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2 .

حضر التتويج كولم ماكلوكين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، نائب أول رئيس الاتصال المؤسسي في «سوق دبي الحرة»، مدير البطولة، وناصر يوسف، الأمين العام لاتحاد للتنس.