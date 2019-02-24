نجاح كبير لـ«فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

في أجواء صباحية مثيرة صاحبها نجاح كبير على صعيد المنافسة وحجم المشاركة، الذي بلغ 160 متسابقاً في فئة الناشئين، تحوّلت منافسات الناشئين في النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور إلى احتفالية رياضية تراثية رائعة بفضل التنظيم الرائع من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للحدث الذي يعد ثاني أضخم بطولات هذا الموسم.

وشهد تتويج الفائزين راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الحضور.

وبمشاركة 160 صقراً في منافسات الناشئين التي بلغ عدد أشواطها أربعة أشواط، يرتفع عدد المشاركين في بطولة فخر الأجيال إلى 2800 صقر، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و1215 في منافسات العامة، و360 في منافسات المحليين، و130 في منافسات الخليجيين، و100 في مسابقة الطيارة اللاسلكية، و360 في بطولات النخبة.

وفي الشوط الأول من بطولة الناشئين «تبع فرخ ــ رئيسي» حقق ماجد سالم ماجد سالم الكتبي بواسطة «ما يهاب».

وفي الشوط الثاني «تبع جرناس ـ رئيسي»، كان الفوز من نصيب راشد حمدان أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بواسطة الصقر «شجاع».

أما الشوط الثالث «جير تبع فرخ رئيسي» فكان الفوز لسلطان مصبح محمد خميس الشدي بعد أن حصد الصدارة بواسطة الصقر «T-38».

وفي الشوط الرابع «جير تبع جرناس رئيسي» حصد حمدان خليفة أحمد بن مجرن المرر المركزين الأول والثاني عبر كل من «100»، وجاء ثانياً «مدريد 32».