آمنة بنت سعود تتقدم سيدات المجتمع في مبادرة «نمشي معاً»

شاركت الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي وبحضور موزة المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة والنقيب موزة راشد الخابوري مديرة فرع البرامج المجتمعية بالشرطة المجتمعية وعدد كبير من سيدات المجتمع في إمارة رأس الخيمة، في مبادرة نمشي معاً في منطقة ميناء العرب برأس الخيمة، والتي أطلقتها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بهدف إشراك ودمج أصحاب الهمم في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حث المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي.

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