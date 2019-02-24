انطلاقة مثيرة لـ«ألعاب الشركات»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

انطلقت فعاليات النسخة الأولى لـ «الألعاب الرياضية للشركات»، على وقع تنافس مثير بين أكثر من 1100 موظف من مختلف الشركات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المبادرة الرائدة من نوعها التي تأتي ضمن المبادرات، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وحفلت الانطلاقة بإقامة مسابقات على مدار يوم كامل، حيث تضم الألعاب 18 مسابقة للألعاب الجماعية والفردية، ومع المشاركة الكبيرة في المنافسات الفردية، فإن الألعاب الجماعية شهدت توزيع المشاركين على 443 فريقاً، بواقع 252 فريقاً لمسابقات الرجال و59 فريقاً للسيدات و132 فريقاً مختلطاً، وتنافست هذه الفرق في مسابقات: السباحة، التسلق، الريشة الطائرة، تحدي اللياقة، كرة القدم المصغرة، الكرة الطائرة الشاطئية، بناء الفريق، كرة السلة، التنس، كرة القدم، البادل تنس، ألعاب القوى، كرة الطاولة والكريكيت.

وشهد اليوم الأول للمنافسات إقامة تصفيات أغلب الألعاب الجماعية، وذلك مع ترقب بلوغ أصحاب أفضل المراكز إلى الأدوار النهائية، حيث سيتم تتويج الفائزين في ختام البطولة.

كما اشتمل اليوم الأول على إقامة محاضرات توعوية للمشاركين وعائلاتهم، حيث استعرضت الدكتورة ناكيتا أوليري موضوع صحة الأطفال النفسية، وتم تقديم محاضرة من جمعية أصدقاء مرضى السرطان حول أهمية الكشف المبكر للوقاية من مرض سرطان الثدي.

تحدي الـ60

برز البريطاني إيان من المستشفى السعودي الألماني، الذي شارك برفقة زملائه في المنافسات ليتحدى إتمامه عامه الـ60، ويكون المشارك الأكبر سناً في الألعاب الرياضية، حيث تواجد في مسابقة كرة القدم.

وأكد إيان، أن التواجد في هذا الحدث رسالة مهمة ويلعب دوراً رئيسياً في تحفيز الموظفين على الاستمرارية في ممارسة الرياضة، وهو ما جعل المستشفى السعودي الألماني يشارك بأكثر من 60 موظفاً في المسابقات.