صلاح تهلك: لم ندفـع دولاراً واحداً لأية لاعبـة في «تنس دبي»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي وعلي الظاهري-Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

أكد صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أنه لم يتمّ دفع دولار واحد لأية لاعبة من المشاركات في النسخة الجديدة التي اختتمت منافساتها مساء أمس، وذلك رداً على بعض التصريحات حول تسلّم اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالمياً مبلغاً مالياً كبيراً نظير مشاركتها وتعمّدها الخسارة في مباراتها الأولى أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش للخروج مبكراً من البطولة.

وأوضح تهلك أن بطولة دبي للتنس لا تغري النجمات بالمال عكس بطولات عديدة في العالم وأنها لم تدفع أي دولار واحد منذ 2010 لأي لاعبة لوجود عوامل جذب عديدة للاعبات ومنها ارتفاع تصنيف البطولة وقيمة جوائزها المالية الأعلى مقارنة ببقية البطولات في العالم إضافة إلى اعتماد المساواة بين جوائز السيدات والرجال، وبذلك ليست بحاجة لإغراء النجمات والمصنفات الأوائل بالمال من أجل المشاركة فيها، وقـال: صحيح أن هناك بعض اللاعبات اللاتي يطلبن مقابلاً مادياً من أجل المشاركة مثل الأميركية سيرينا ويليامز والروسية ماريا شارابوفا ولكننا لم نرَ ضرورة لمشاركتهما في ظل مشاركة 9 من 10 من المصنفات الأوائل على العالم.

وأكد تهلك أن مشاركة المصنفة الأولى أوساكا كانت من تلقاء نفسها باعتبار أن بطولة دبي محطة مهمة في مشوارها لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي وليس بهدف الحصول على المال، وقال: أوساكا قبلت المشاركة رغم انفصالها عن مدربها بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة، وخسارتها أمام ملادينوفيتش لم تكن متعمّدة عكس ما يتم تداوله من البعض، أوساكا تعيش فترة انتقالية في مشوارها الرياضي وبصدد البحث عن مدرب جديد ولا يمكن ربط خسارتها برغبتها في المغادرة السريعة للبطولة بعد أن تسلمت المال أو أشياء من هذا القبيل، هذا كلام لا أساس له من الصحة.

وأثنى تهلك على النجاح الكبير الذي حققته بطولة السيدات وارتفاع نسبة الحضور الجماهيري بـ30% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أنه يتوقع نجاحاً جماهيرياً أكبر لبطولة الرجال.

من جهة أخرى وضعت قرعة الرجال، السويسري فيدرر المصنف 7 عالمياً على رأس المجموعة الثانية في مواجهة الألماني كوليشرايبر المصنف 33، والإسباني باوتيستا المصنف 18 عالمياً وحامل لقب النسخة الماضية مع الهندي رامنثان المصنف 133 عالمياً، بينما يلتقي الياباني نيشيكوري المصنف 6 والأول في البطولة مع الفرنسي بينوا بير المصنف 59.

وتعد مواجهة الكرواتي سيليتش المصنف 10 عالمياً والثالث في البطولة مع الفرنسي مونفيس المصنف 23 من أقوى مباريات الـدور الأول، فيما يلتقي المصري محمد صفوت المصنف 186 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة مع القبرصي ماركوس باغداتيس الذي يدخل بدوره منافسات البطولة ببطاقة دعـوة، ويلعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 12 مع الأسترالي ماثيو ابدن المصنف 45.

أكد تهلك أن توزيع بطاقات الدعوة أخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب المهمة، وتم منح المصري محمد صفوت بطاقة ليكون ممثل التنس العربي بالبطولة بعد تعذر مشاركة التونسي الجزيري الذي اختار المشاركة في بطولة أكابولكو المكسيكية، والبطاقة الثانية تم توجيهها إلى المخضرم باغداتيس، والثالثة إلى الهندي راماناثان المصنف 133 و الرابعة إلى الكرواتي سغوغور.

ماكلوكلين: نجاحات البطولة مستمرة

أكد ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، أن نجاحات البطولة مستمرة في النسخة 27 على التوالي مرحباً بجميع اللاعبين في منافسات الرجال والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعرب ماكلوكلين عن سعادته بمشاركة بعض نجوم في عالم التنس ببطولة الرجال أبرزهم السويسري فيدرر وقال: الجميع في حالة ترقب ليرى إذا كان بمقدور فيدرر إحراز اللقب مجدداً، أو أن هناك اسماً جديداً سيضاف إلى قائمة الفائزين بكأس من أهم بطولات التنس.

هيش وستريكوفا تحلّقان بلقب الزوجي

نجحت لاعبة تايبيه سو واي هيش، في تعويض خروجها من نصف نهائي منافسات الفردي، بتحقيقها أمس، وبرفقة التشيكية باربورا ستريكوفا، لقب النسخة الـ 19 لمنافسات زوجي السيدات، عقب الفوز في النهائي على الثنائي المكون من الروسية ماكاروفا والتشيكية هراديشكا، بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-4»، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الرئيس، ودامت ساعة و20 دقيقة.

وتقاسمت اللاعبتان سو وستريكوفا جائزة المركز الأول البالغة 148 ألفاً و845 دولاراً ، وحصلت الروسية ماكاروفا والتشيكية هراديشكا على 75 ألفاً و310 دولارات .

مارين سيليتش: سعيد بالعودة إلى دبي

أعرب الكرواتي مارين سيليتش المصنف 10 عالمياً، عن سعادته بالعودة مجدداً إلى دبي عبر المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وقال إن البطولة تعتبر من أفضل البطولات على مستوى العالم.

وأشار سيليتش إلى أن العام الماضي جاء مزدحماً بالمشاركات، ويأمل أن يبتسم الحظ في وجهه في «تنس دبي» كون البطولة تتزامن مع بداية الموسم، وأن يحقق سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف البطولات، متمنياً أن لا يواجه أزمة الإصابات من أجل العودة «الفورمة» المطلوبة.

وأضاف سيليتش أن الطريق لن تكون سالكة نحو القمة.

باوتيستا: مهمة صعبة

أكد الإسباني روبرتو باوتيستا أنه يتطلع خلال مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس إلى تكرار إنجاز 2018 حينما توّج باللقب، وقال إن مهمة الدفاع عن اللقب تتطلب جهداً مضاعفاً في ظل المنافسة الصعبة بين المشاركين.

ويعد باوتيستا المصنف 18 عالمياً، هو حامل لقب النسخة الماضية للبطولة بعدما تغلب على الفرنسي لوكاس بويي في المباراة النهائية.

وأضاف باوتيستا أن العام الماضي كان حافلاً بالإنجازات، منها التتويج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، ويتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج في النسخة الحالية التي تضم العديد من اللاعبين البارزين.

وكشف باوتيستا أنه تربطه ذكريات بدبي أجملها الفوز باللقب، فضلاً عن التفاصيل الأخرى الرائعة له في دانة الدنيا.دبي - البيان الرياضي

الأسطورة يبحث عن اللقب الثامن

يطمح الأسطورة السويسري روجيه فيدرر نجم التنس، المصنف 7 عالمياً، إلى التتويج باللقب الثامن في مشاركته الحالية ببطولة سوق دبي الحرة للتنس البالغ مجموعة جوائزها 2.8 مليون دولار.

وتوج فيدرر «37 عاماً» باللقب للمرة الأولى في نسخة عام 2003 و2004 و2005 و2007 و2012 و2014 وآخر مرة توج فيها في عام 2015، حيث يسعى الأسطورة السويسري إلى استعادة اللقب رغم المنافسة القوية التي تشهدها البطولة في ظل مشاركة بعض النجوم أبرزهم الياباني كي نيشيكوري المصنف 6 والأول في البطولة، والكرواتي مارين سيليتش المصنف 10 عالمياً.

وكان فيدرر توج في النسخة قبل الماضية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2018 إضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى. دبي ـ البيان الرياضي