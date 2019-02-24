طـواف الإمارات الدولي ينطلق اليوم من جزيرة الحديريات بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار العالم اليوم، نحو العاصمة أبوظبي، مع انطلاقة النسخة الأولى لطواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 2 مارس المقبل، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات.

وتأتي انطلاقة طواف الإمارات 2019، ثمرة التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققاها، وتنظيم طواف موحد يحمل اسم «الإمارات».

تنظيم

وتنظم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1.090 كم، ويقام على 7 مراحل في مختلف مدن الدولة، وتتميز مساراته بتنوع مراحله.

وتدشن «مرحلة أدنوك» الطواف اليوم، بسباق ضد الساعة، الذي يعد الأول من نوعه في الطواف الحالي، بعد أن كان طواف أبوظبي قد شهد العام الماضي سباق الدراجين (ضد الساعة)، والذي فاز به الدراج الأسترالي الدولي «روهان دينيس».

مضمار سريع

وتنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف في الساعة 2:30 ظهراً من جزيرة الحديريات بأبوظبي، وتبلغ مسافة المرحلة 16 كم، ومن المتوقع أن يسدل الستار عليها عند الساعة الرابعة و40 دقيقة، حيث تقام المرحلة على مضمار سريع يضم مسارين مختلفين للدراجات بطول 5 و10 كم على خط مستقيم، تتخلله منعطفات بزوايا عريضة على طريق ممهد على نحو مثالي، بما يتيح للمتسابقين الحفاظ على سرعتهم العالية، حيث يتوقع أن يفوق متوسط سرعة المتسابقين 55 كم /‏ الساعة، وسوف يحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب العام، وهو برعاية طيران الإمارات، فيما تقام المرحلة الثانية (184 كم) بشعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، انطلاقاً من حلبة ياس، مروراً بميناء خليفة ومتحف اللوفر باتجاه كورنيش أبوظبي عند سارية العلم الكبير، التي ستشهد الختام.

مرحلة

وتقام المرحلة الثالثة (177 كم) في مدينة العين، بشعار مرحلة دائرة النقل، بداية من جامعة الإمارات، وصولاً لقمة جبل حفيت، مع ارتفاع لـ 1025 متراً، وبعدها سينتقل الطواف لإمارة دبي يوم 27 فبراير، حيث ستقام المرحلة الرابعة ( 205 كم) مرحلة بلدية دبي (نخبة المراحل)، انطلاقاً من منطقة جزيرة النخلة جميرة، ختاماً عند سد حتا بارتفاع لمسافة 200 متر، ومن ثم ستقام المرحلة الخامسة في إمارة الشارقة (181 كم) «مرحلة الشارقة»، من جزيرة العلم في خورفكان إلى الشارقة، وتليها مرحلة إمارة رأس الخيمة (180كم) بشعار «رأس الخيمة العقارية»، حيث يتمكن الدراجون، وللمرة الأولى، من التسابق عبر جبال جيس، التي تقع على بعد 150 كم من نقطة الانطلاق في عجمان، صعوداً إلى الأعلى لمسافة 20 كم، أي بنسبة 5 % من إجمالي مسافة المرحلة.

سرعة وتحمل

ويختتم الطواف يوم 2 مارس المقبل بـ «مرحلة دبي» لمسافة (154 كم) بداية من سفاري بارك، والختام في منطقة سيتي ووك، وتجمع هذه المرحلة بين السرعة والتحمل.

أفضل الدراجين

ويتقدم المشاركين في الطواف، الدراج العالمي الإيطالي إيليا فيفياني، وهو أحد أفضل دراجي السرعة في العالم، والذي توج بلقب طواف دبي مرتين، والدراج العالمي الألماني مارسيل كيتل، الذي يضم سجل إنجازاته ما يزيد على 80 فوزاً، من بينها الفوز بعدد من مراحل طوافي أبوظبي ودبي، كما أنه بطل لنسختين من طواف دبي، وهناك أيضاً الأسترالي كاليب إيوان بطل طواف دبي، وصاحب الفوز في 30 مرحلة لطواف فرنسا الدولي، وهناك أيضاً الدراج البريطاني المتألق مارك كافنديش، المتوج بلقب بطل طواف دبي لعام 2015، وقد حقق كافنديش الفوز في 15 مرحلة لطواف إيطاليا، وفاز أيضاً في 30 مرحلة لطواف فرنسا، والدراج الكولومبي فرناندو غافيريا، وزميله النرويجي ألكسندر كريستوف، والذي يشمل سجل انتصاراته، الفوز بمرحلتين في طواف فرنسا، كما فاز بإحدى مراحل طواف أبوظبي العام الماضي، والدراج الإيرلندي سام بينيت، الفائز بإحدى مراحل سباق طواف إيطاليا الدولي.

نخبة

ويشارك في المنافسات 140 دراجاً من أشهر دراجي العالم، يمثلون 20 فريقاً، هم: (الإمارات- الإمارات، اي جي 2 آر لا مونديال، فرنسا، استانا برو -كازاخستان، بحرين - مريدا- البحرين، بورا هانز غروهي- ألمانيا، سي سي سي - بولندا، دي سيي يوني كويك - ستب - بلجيكا، بي إم سي- أمريكا، فريق ايديوكشين فيرست- داراباك كانون ديل- أمريكا، غروباما- إف دي جي- فرنسا، لوتو سودال - بلجيكا، فريق ميتشيلتون-سكوت، أستراليا، موفي ستار- إسبانيا، فريق دايمنشن داتا- جنوب أفريقيا، فريق لوتو -جمبو - هولندا، فريق كاتوشا- البيسين- سويسرا، فريق سكاي- بريطانيا، فريق سن ويب- ألمانيا، فريق تريك سيغا فريدو - أمريكا، فريق غاز بروم- روسيا، فريق نوفو نور ديسك- أمريكا).

رعاية

في المقابل، يرعى طيران الإمارات القميص الأحمر، المخصص لمتصدر الترتيب العام بداية من المرحلة الثانية، بتحقيق أقل زمن مسجل، أما القميص باللون الأخضر، فسيكون برعاية أدنوك، المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، فيما ترعى نخيل، القميص الأبيض، والذي يقدم لأفضل متسابق، والأسود يرعاه طيران أبوظبي.

درع جديدة

كما ستشهد النسخة الأولى درع جديدة، جاء منسجماً مع اسم ومكانة الحدث العالمي، وقام بتصميمه الإيطالي الشهير جي دي إي بيرتوني، الذي قام بتصميم كأس بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتزن درع الطواف 5.5 كيلوغرامات، وهي مطلية بالذهب عيار 24 قيراطاً.

منطقة المشجعين

ستقيم اللجنة المنظمة منطقة رئيسية للمشجعين في ياس مول في أبوظبي ووسط سيتي ووك في دبي، لتعزيز تفاعل المجتمع بكافة مراحل طواف الإمارات بجانب تقديم عروض تفاعلية وترفيهية وثقافية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء بصفة يومية على مدار المراحل السبع.

وعد

أكد الكولومبي فيرناندو جافيريا دراج فريق الإمارات، سعيه لتقديم أداء قوي في طواف الإمارات خاصة أن الطواف يقام في الدولة والفريق يمثل الإمارات، وبالتالي نخوض السباق على أرض الفريق، مشيراً إلى أنه سيحاول مع زملائه المنافسة على اللقب خصوصاً أن فريق الإمارات يمتلك دراجين على أعلى مستوى.أبوظبي - البيان الرياضي

جاهزية

أعلن الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب والفائز بطواف دبي 2018 التحدي وعزمه على المنافسة على لقب طواف الإمارات خصوصاً، إذ يعد فيفياني واحداً من أنجح الدراجين خلال طوافي أبوظبي ودبي السابقين، وقال: "بالفعل أسعى لاستثمار فوزي بطواف دبي في نسخته الأخيرة وأريد بالطبع الاستمرار بنفس القوة خصوصاً وأنني في جاهزية تامة لخوض طواف الإمارات. أبوظبي - البيان الرياضي

تطور

أشاد البريطاني مارك كافينديش دراج فريق دايمنشن والفائز بطواف دبي من قبل وسفير طواف أبوظبي السابق بفكرة اندماج الطوافين في طواف موحد تحت اسم الإمارات وهو ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهدتهv رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات.وقال: «أملك ذكريات رائعة هنا في الإمارات ، بالطبع سنحاول المنافسة على اللقب بكل ما أوتينا من قوة . أبوظبي - البيان الرياضي

حارب: قيمة رياضية كبيرة

أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، أن الحدث يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لإطلاق طواف عالمي يحمل اسم الدولة، ولينقل للعالم صوراً عن التطوّر الذي تشهده الإمارات في جميع مجالات الحياة، واستكمالاً للنجاحات التي حققها طوافا أبوظبي ودبي في السنوات الماضية، موضحاً أن طواف الإمارات سيشكل نموذجاً فريداً في عالم استضافة الفعاليات الرياضية المشتركة، وستتضاعف قيمته من خلال تسليط الضوء على التقدم الحضاري الذي تحرزه الدولة في جميع المجالات.

وقال، إن انطلاق طواف الإمارات هو حلم يتحقق بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، ويمثل تقدماً مهماً نحو شمولية معالم الدولة، وإبراز طبيعتها بين الصحراء والجبال ، كما أنه حدث لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، وإنما يمتد لنشر قيم السعادة والتسامح لجميع أفراد مجتمع الدولة ، ولنقل صور للعالم عن روعة جميع مناطق الدولة.

توقيت مناسب

وأضاف، إن الطواف الجديد جاء في الوقت المناسب بعد النضج والخبرات الكبيرة التي اكتسبتها فرق العمل في أبوظبي ودبي والشارقة، والمكانة العالمية المتميزة التي بلغتها الدولة في تنظيم سباقات الدراجات الهوائية ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وهو ما يجعل طواف الإمارات الوليد الجديد يمتلك جميع مقومات النجاح والتألق عالمياً.وأشاد حارب بالجهود المبذولة والتعاون بين جميع الجهات خلال مرحلة الاستعداد لإقامة الطواف، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة للطواف حرصت على توفير كل عوامل النجاح .

العواني: نموذج للـشراكات الناجحة

أعرب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات عن فخره بانطلاق طواف الإمارات في ظل دعم سخي واهتمام كبير من قيادة حكيمة تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التقارب والتلاقي بين شعوب العالم في وطن التسامح، مشيراً إلى أن إطلاق الطواف الموحد جاء ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية الرياضية ويعكس الشراكات الناجحة ومدى تلاقي خطط المجالس الرياضية لتعميم النجاحات التي حققتها الدولة على صعيد رياضة الدراجات الهوائية تحت اسم الإمارات الغالية.

وتابع: إن طواف الإمارات وإقامته في عام التسامح، سيعكس رسالة الإمارات السامية وسينقل للعالم أجمع مدى اهتمام قيادة الإمارات الرشيدة ومجتمعها المميز بالتفاعل الرياضي، مضيفاً: امتداد مراحل الطواف ليشمل مدن وإمارات الدولة يمثل مكسباً رياضياً ووطنياً ويشكل تجسيداً حقيقياً لروح الاتحاد.

وقال: «نبارك انطلاق طواف الإمارات، السباق الوحيد ضمن الرزنامة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، ما يكسبه أهمية كبيرة ومكانة تاريخية وصيتاً إعلامياً واسعاً، وخصوصاً أنه لن يقتصر على كونه طوافاً رياضياً والرسالة المجتمعية والترويجية التي يهدف إليها بل سيمتد ليشمل ترسيخ رسالة الإمارات السامية لتعزيز مبادئ التسامح نحو العالم».

وأضاف: «نفتخر ونعتز بوصولنا إلى هذه المرحلة وانطلاق الطواف الذي جاء بعد جهود مضنية ومشتركة مع مجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي ما أثمر تدشين النسخة الموحدة للطواف العالمي ».

خطة مرورية شاملة لشرطة أبوظبي

تنفذ شرطة أبوظبي خطة مرورية شاملة لتأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات للدراجات بالعاصمة أبوظبي والعين .

وأوضح العميد محمود يوسف مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن مرحلة السباق في العاصمة أبوظبي يبلغ طولها نحو 184 كيلومتراً، وينطلق من جزيرة ياس في الحادية عشرة والنصف صباحاً ومروراً ببعض الطرق منها، شارع السعديات، شارع الرحبة، شارع ميناء خليفة، شارع الشليلة، شارع الشهامة أبوظبي، جسر المطار الجديد.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية بأبوظبي ستقوم بتأمين خطوط سير السباق، والإشراف الميداني عليها من بداية انطلاقه، لافتاً إلى أنه سوف يكون هناك إغلاق جزئي مؤقتاً لحركة السير والمرور على بعض الطرق ومن بينها طريق أبوظبي دبي، إلى نهاية مرحلة السباق في المنطقة المقابلة لمركز مارينا التجاري بأبوظبي.

جاهزية

من جهة أخرى أكملت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات استعداداتها لخطط تأمين خط سير المرحلة الثالثة.وذكر العقيد أحمد محمد الزيودي مدير إدارة مرور منطقة العين، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من أمام مباني جامعة الإمارات الساعة 12:15 ظهراً وتنتهي على قمة جبل حفيت .

وأوضح الزيودي أن السباق سوف يمر بعدة مناطق من مدينة العين ومنها منطقة السوق ومنطقة هيلي وناهل وسويحان والروضة باتجاه مبزرة ومنطقة قمة جبل حفيت.

وقال الرائد راشد محمد الشامسي رئيس قسم المراسم والفعاليات بالإدارة إنه سيتم إغلاق عدد من الطرق جزئياً في مدينة العين في فترة السباق.