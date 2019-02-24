حمدان بن محمد يشهد المهرجان الختامي في الوثبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في عاصمة ميادين الهجن بالوثبة «ختامي الوثبة 2019»، الذي يقام بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة المسائية، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، الذي يستمر حتى الثاني من مارس المقبل، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وجمع غفير من ملاك ومحبي الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت المنافسات إثارة بالغة في المنافسة على 4 رموز في الفترة المسائية لسن اللقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل، ونجحت هجن الرئاسة في حصد 3 رموز «هاتريك»، فيما ذهب الرمز الرابع لهجن العاصفة في ظل منافسة قوية من الشعارات الكبرى على حصد المراكز الأولى في المنافسات التي تضمنت 14 شوطاً وخصوصاً في الأشواط الأربعة الأولى الرئيسة.

أول الرموز

وحصدت هجن الرئاسة أول رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بعد أن توجت «الوثبة» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بكأس اللقايا الأبكار المحليات، والجائزة المالية نصف مليون درهم، وأنهت الشوط البالغ 5 كلم في توقيت زمني قدره 7.04.4 دقائق، وشهد الشوط منافسة شديدة بين «الوثبة» و«روعة» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، التي جاءت في المركز الثاني بفارق 5 أجزاء من الثانية عن صاحبة المركز الأول، ولم يحسم الشوط إلا في الأمتار الأخيرة، بينما حلت في المركز الثالث «إنجاز» لهجن العاصفة بتوقيت 7.05.1 دقائق.

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الثاني، حيث حلق «شاهين» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري بالرمز والناموس وحصد بندقية اللقايا الجعدان المحليات، وجائزة الشوط المالية وقدرها 400 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.05.5 دقائق، فيما جاء «شاهين» بقيادة المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي في المركز الثاني بفارق أكثر من 5 ثوانٍ، وفي المركز الثالث حل «الجارح» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

تألق

وأهدت «شنذارة» هجن العاصفة أول رموز الشعار الكبير في «ختامي الوثبة» بعد أن حلقت بكأس اللقايا الأبكار المهجنات، في الشوط الرئيس الثالث، وسط تألق من مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي الذي قاد «شنذارة» نحو المركز الأول، محققةً أفضل توقيت زمني خلال المنافسات بعد أن أنهت الشوط في 7.01.0 دقائق.

كما سيطرت هجن العاصفة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثالث، إذ احتلت البكرة «سياسة» بقيادة المضمر غياث الهلالي وصافة الشوط بتوقيت 7.10.8 دقائق، فيما جاءت «الظبي» لهجن العاصفة أيضاً في المركز الثالث بتوقيت 7.11.7 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة لتسجل هاتريك في الشوط الرئيس الرابع بعد أن انتزع «شاهين» بندقية اللقايا الجعدان المهجنات بتوقيت زمني قدره 7.04.8 دقائق، ليحقق المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي ثاني رمز شخصي له في منافسات اللقايا، أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري عن طريق «مدمر» و«رزين».

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز وسط سعادة بالغة من المضمرين أصحاب الإنجاز.

رقم قياسي

دخلت البكرة «شنذارة» لهجن العاصفة،بقيادة المضمر غياث الهلالي تاريخ سباقات الهجن، وحفرت اسمها بحروف من ذهب بزمن قياسي في منافسات سن اللقايا وسجلت «شنذارة» المتوجة بكأس الأبكار المهجنات رقماً جديداً بالشوط الثالث بـ7.01.0 دقائق، لتكسر الرقم السابق والمسجل باسم البكرة «كحال» الذي حققته مع هجن العاصفة في ختامي الوثبة 2016 وقدره 7.01.4 دقائق.

منافسة قوية بين الشعارات الكبرى في الفترة الصباحية

شهدت أشواط الفترة الصباحية لسباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، منافسة قوية من الشعارات الكبرى في عالم سباقات الهجن، من أجل حصد الناموس، حيث تنافست المطايا المشاركة من نخب الأصايل على نيل المراكز الأولى، والتعطر برائحة الزعفران في المهرجان الختامي السنوي بالوثبة.

حضور مميز

وقدمت هجن الرئاسة وهجن العاصفة، حضوراً مميزاً خلال المنافسات، إذ فاز الشعار الأحمر لهجن الرئاسة بـ 7 أشواط، وهجن العاصفة بـ 4 أشواط، وهجن زعبيل بشوطين.

وكانت البداية مع «هملولة» لهجن الرئاسة التي فازت بالشوط الأول، بقيادة المضمر علي الوهيبي، بينما انتزع هجن العاصفة ثاني الألقاب عن طريق «الشاهينية»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وبتوقيت قدره 7.15.9 دقائق. فيما كان ناموس الشوط الثالث من نصيب هجن الرئاسة، عن طريق «شاهين»، الذيأحرز المركز الأول بتوقيت 7:19.9 دقائق.

وفي الشوط الرابع، دخل شعار هجن العاصفة على الخط مرة أخرى، وتفوق مع «شاهين»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وجاء في المركز الأول، قاطعاً مسافة الشوط بتوقيت قدره 7:15:09 دقائق، وفي الشوط الخامس، واصلت هجن الرئاسة الحضور، لتضيف النقطة الثالثة مع «الشاهينية»، بقيادة المضمر ماجد أحمد الخييلي، وفي الشوط السادس، عادت هجن العاصفة وحصدت الناموس مع «الشاهينية»، بعد أن قطعت مراحل الشوط، محرزة المركز الأول بزمن قدره 7:11:2 دقائق، وفي الشوط السابع، انتزع «شاهين» لهجن الرئاسة، ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 7:08:07 دقائق، وفي الشوط الثامن، تقدم «مذخور» لهجن النايفات ، محققاً أول المراكز مع المضمر راشد المري، بزمن 7:14:01 دقائق، وفي الشوط التاسع ، ظهرت هجن زعبيل محققة ناموس الشوط مع «الشاهينية»، بقيادة المضمر راشد بن مروشد، بزمن 7:14:09 دقائق، وفي الشوط العاشر، كان الموعد مع «سمحة» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر مسري سالم الحميري، وجاءت بالمركز الأول، بزمن 7:14:0 دقائق.

الشوط 11

وحقق «شاهين» لهجن الرئاسة الفوز بالشوط 11 ، بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، بزمن قدره 7:15:05 دقائق، وفي الشوط 12، انتزع «راشد» لهجن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مع المضمر سالم سعيد بن منانه ، المركز الأول بزمن 7:11:4 دقائق.

وفي الشوط 13، تصدرت «الشاهينية» لهجن زعبيل، محققة المركز الأول مع المضمر راشد بن مروشد، وأنهت الشوط بزمن قدره 7:16:08 دقائق، وفي الشوط 14، حلقت «الوثبة» لهجن الرئاسة مع المركز الأول والناموس، مع المضمر سالم الوهيبي، بزمن قدره 7:15:01 دقائق، وأوصلت الشعار الأحمر للنقطة السادسة، وفي الشوط 15 فازت «الوثبة»، وأهدت هجن الرئاسة النقطة السابعة بالمركز الأول، مع المضمر سلطان الوهيبي، قطعت المسافة بزمن 7:20:02 دقائق.

وشهد الشوط 16 تفوق هجن العاصفة عن طريق «الشاهينية»، التي خطفت ناموس الشوط.

8 رموز لإيذاع الجماعة اليوم

تقام اليوم منافسات سن الإيذاع لهجن الجماعة، حيث تركض المطايا المشاركة لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي على مدار 36 شوطاً، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 في المسائية.

وخصصت اللجنة المنظمة 8 رموز في منافسات سن الإيذاع لهجن الجماعة، وستكون انطلاقة الرموز مع الشوط الرئيس الأول للأبكار المحليات، ويحصل الفائز باللقب على كأس ومليون درهم، بينما ينال الفائز بالشوط الثاني للجعدان المحليات، بندقية و800 ألف درهم، أما الشوط الثالث، فخصص للأبكار المهجنات، وجائزته كأس، بالإضافة إلى مليون درهم، فيما خصص الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وجائزته بندقية و800 ألف درهم.

وخصصت الأشواط من الخامس وحتى الثامن، لفئة الإنتاج.