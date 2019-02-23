السويسرية بينشيتش بطلة لـــ "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجحت السويسرية بليندة بينشيتش المصنفة 45 عالمياً في التتويج بلقب النسخة 19 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، البالغ مجموعة جوائزها 2.8 مليون دولار، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وجاء تتويج بينشيتش بلقبها الأول في دبي، عقب فوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 4 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم .