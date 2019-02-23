العين يتصدّر دولية رأس الخيمة للجوجيتسو

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، انطلقت أمس بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الخامسة، والتي تقام منافساتها في الصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية.

وتصدر نادي العين ترتيب الأندية العام في البطولة بإجمالي 120 نقطة، فيما اشترك في المركز الثاني كل من نادي رضا منفردي البحريني بإجمالي 90 نقطة، والنادي الإيراني آرتي سوافي.

وشهدت منافسات اليوم الأول توزيع 23 ميدالية ذهبية، و17 فضية و11 برونزية، والتي تقاسمها اللاعبون من مختلف الجنسيات بصعودهم إلى منصة تتويج البطولة.

وشهدت البطولة حضوراً رسمياً واسعاً ، يتقدمهم أحمد يوسف درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي قال إن المنافسات أكدت مستوى التميز الذي وصلت إليه بطولة رأس الخيمة، والإقبال الواسع من اللاعبين من مختلف الجنسيات والمستويات.

معتبرا أن هذه مقدمة لمزيد من البطولات والمنافسات التي تحفز مختلف فئات اللاعبين على التسجيل والمشاركة في هذه البطولات النوعية للوصول إلى منصة التتويج، وهو ما لاحظناه من خلال منافسات اليوم، والاستعدادات الكبيرة التي اتخذها الاتحاد لاستضافة منافسات اليوم الثاني.

من ناحيته قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: برهنت بطولة رأس الخيمة الدولية للعام الخامس على التوالي أنها محطة مهمة في مسيرة اللاعبين على المستويين المحلي والدولي.