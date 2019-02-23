العرياني و النعيمي إلى «طوكيو 2020»

المصدر: العين - البيان الرياضي

قبل يوم واحد من إسدال الستار على منافسات بطولة «التسامح» كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 بمدينة العين التي تختتم منافساتها اليوم، تمكّن منتخبا الوطني لرماية أصحاب الهمم من إضافة ميداليتين جديدتين إلى رصيده في البطولة، بحصوله على برونزية للفرق وبرونزية للفردي، ليصل رصيد منتخبنا الوطني في البطولة إلى 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، كما تأهل كل من عبد الله سلطان العرياني.

وسيف النعيمي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. وتمكّن أبطال منتخبنا الوطني للرماية بقيادة بطلنا الأوليمبي عبد الله سلطان العرياني ومعه كل من: سيف النعيمي، وعبد الله سيف العرياني، من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات مسابقة البندقية الساكتون (ناري) لمسافة 50 متراً من وضع الرقود، .

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الأوكراني، بينما خطف المركز الثاني الفريق الألماني. وفي فردي المسابقة نجح بطلنا عبد الله سلطان العرياني في الفوز بالميدالية البرونزية، في حين تمكنت الصين من الفوز بالميداليتين الذهبية والفضية لكل من يابنغ يان وكوبنغ ذاهانغ.