«لقايا» الشيوخ تشارك اليوم في «ختامي الوثبة 2019»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ اليوم مشاركتها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2019»، الذي يستمر حتى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 15 ألف مطية من هجن أصحاب السمو الشيوخ ومُلاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتركض هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال تحديات سن «اللقايا»، التي تقام على مدار 30 شوطاً منها 16 في الفترة الصباحية و14 للمسائية، إذ تتنافس المطايا على 4 رموز للقايا الأبكار والجعدان المهجنات والمحليات.

حيث يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول والمخصص للأبكار المحليات على كأس و500 ألف درهم، وفي الشوط الثاني المخصص للجعدان المحليات سيحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية و 400 ألف درهم.

وفي الشوط الثالث سيحصل الفائز برمز اللقايا الأبكار المهجنات على كأس ونصف مليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ سيكون الفائز بالمركز الأول على موعد مع بندقية و400 ألف درهم.

وكانت فعاليات المهرجان قد تواصلت أمس، لليوم الثالث على التوالي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة، الذي شهد منافسات أشواط الرموز في سن اللقايا لهجن الجماعة، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً في الفترة المسائية، التي شهدت إثارة وتنافساً شديداً من أجل حصد الناموس والرموز الغالية.

وتوّجت «معياه» لمحمد سعيد الخييلي بأول الرموز وانتزعت كأس الأبكار المحليات والجائزة المالية وقدرها مليون درهم بعد أن حلت في المركز الأول.