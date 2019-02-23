بينشيتش وكفيتوفا في نهائي «تنس دبي» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فجّرت السويسرية بلينده بينشيتش المصنفة 45 عالمياً مفاجأة جديدة في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، وأطاحت بالأوكرانية سفيتولينا المصنفة 6 عالمياً.

وحاملة لقبي نسختي 2017 و2018 من نصف نهائي البطولة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة «6-2 و3-6 و7-6»، وتلتقي بينشيتش في النهائي الليلة، مع التشيكية كفيتوفا المصنفة 4 التي تغلبت على التايبية هيش، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة «3-6 و6-2 و6-4».

من جهة أخرى، تقام اليوم، قرعة بطولة الرجال التي تنطلق بعد غدٍ، وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: عوّدتنا القرعة على مواجهات ساخنة ، ما يضمن وجبة دسمة للجمهور، خاصة أن النسخة الحالية تشهد وجود الأسطورة فيدرر صاحب الشعبية الكبيرة في دبي، بجانب نجوم اللعبة الساعين لحصد لقبهم الأول.