«دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي الحر تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تفتتح رسمياً في الخامسة من مساء اليوم بطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019 بنادي سكاي هوب آر سي دبي بمنطقة الليسيلي طريق دبي العين، وتاكد مشاركة 67 طياراً من 21 دولة ، زلا يزال باب التسجيل مفتوحاً لمشاركات جديدة.

ويتضمن حفل الافتتاح مفاجآت عدة، أبرزها طائرة تحمل صور الداعم الأول للرياضات الجوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، وعبارة «شكراً فزاع»، تثميناً واعترافاً بالدعم اللا محدود والمستمر الذي تحظى به الرياضات الجوية.وسيكون الحضور على موعد مع نحو 35 دقيقة من المتعة والإثارة من أبطال العالم ونجوم الدولة.